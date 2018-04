Loredana Lecciso su Chi: “Con Albano è finita anche per colpa di Romina”

Perché Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati? Lo sfogo sul settimanale Chi

Dopo la telefonata-scontro a Storie Italiane da Eleonora Daniele, Loredana Lecciso ha confermato la rottura con Albano sulle pagine del settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 11 aprile 2018, la showgirl pugliese si è lasciata andare ad un lungo sfogo nel quale ha tirato in ballo anche Romina Power. Pur non rivelando mai i veri motivi che l’hanno allontanata dal cantante di Cellino San Marco, Loredana ha puntualizzato che la costante presenza dell’americana – con frecciatine e battute scomode – ha contribuito a creare attrito tra lei e Albano.

Le parole di Loredana Lecciso sulla rottura con Albano

“Dovevo fare un piccolo intervento già programmato e sono partita con due trolley per andare a Pavia da mio fratello. Su quella partenza, però, si sono creati dei malintesi, e così sono rimasta lì. Ho mandato i miei figli con i nonni a Cellino per trascorrere il Natale con Al Bano, ma ho preferito restare sola a riflettere. Non ero nella condizione psicologica di stare lì. Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti. Non è piacevole per i miei figli sentire in tv (seppure ironicamente) Romina che dice di essere innamorata di Albano, secondo me lancia un messaggio sbagliato”, ha raccontato Loredana Lecciso alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Loredana Lecciso esclusa dal matrimonio di Cristel Carrisi

Nel lungo sfogo, la Lecciso ha tirato in ballo anche il matrimonio di Cristel Carrisi, la figlia di Albano e Romina. Alla cerimonia Loredana non è stata invitata, se non all’ultimo momento. “Sono stata invitata solo all’ultimo giorno da Al Bano. Non sarei mai andata, era giusto che lei si godesse la sua festa, ma mi ha fatto male. Sono stata la prima ad auspicare che formassimo tutti insieme una grande famiglia allargata, ma ho capito che c’erano delle resistenze. Voglio riconquistare la grande stima che legava me ad Al Bano. A me non interessa il rapporto perché i rapporti cambiano, si trasformano, l’importante è ritrovare la stima, e mi piacerebbe avere grande stima anche per Romina, vorrei che se la meritasse e che io meritassi la sua, ci dobbiamo lavorare”, ha chiarito la pugliese.

La replica di Albano Carrisi alle accuse di Loredana Lecciso

Alle parole di Loredana Lecciso, Albano ha così risposto: “La mia storia con Romina è finita, ma io non posso dimenticare, e mi è vietato dimenticare. Lei è la mamma dei miei figli e Loredana Lecciso è la madre dei miei figli, il simbolismo della madre per me è sacro, lo sanno tutti da sempre. Io non tratterò mai male una madre, per di più la madre dei miei figli, questo deve essere chiaro per tutti, così come deve essere chiaro che non sto facendo niente di male contro nessuno. Io e Romina stiamo lavorando bene insieme, lavoro anche da solista, e mi chiedo: che male c’è in tutto questo? Dov’è l’ambiguità? Tutto si svolge alla luce del sole e dei riflettori”.

Albano: “La storia con Loredana non è finita per colpa di Romina”

Il giurato di The Voice ci ha tenuto a puntualizzare: “Con Loredana è finita, ma non per colpa di Romina. Loredana ha fatto dei passi che hanno lasciato il segno, come quello di abbandonare Cellino San Marco i primi di dicembre, mentre stavo tornando dal Canada, e di non farvi rientro. È stata una sua scelta, e l’ho subìta, ma Loredana sa meglio di chiunque altro qual è il mio rapporto con Romina. Loredana se n’è andata per motivi che conosce molto bene e che non sarò io a dire, ma sicuramente Romina non è stata la causa. E, vista l’ambiguità che circonda questa circostanza, sarebbe giusto che si decidesse a chiarire. Se Loredana mi lascia come ha fatto nel 2005 quando ero all’Isola e come ha rifatto adesso, allora mi difendo, perché tengo alla mia anima. Non sono mai stato un soprammobile né mai ho considerato gli altri un soprammobile”.

Il messaggio di Romina dopo la rottura tra Albano e Loredana

Intanto Romina Power si è sfogata su Instagram, chiedendo ai giornalisti rispetto per Albano, in virtù delle sue precarie condizioni di salute. “Per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti. Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da “spennare”. Ve lo chiedo col cuore in mano, grazie”, ha scritto l’artista americana.