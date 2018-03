Le anticipazioni della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018: Valeria Marini naufraga speciale

Valeria Marini è la nuova naufraga speciale de L’Isola dei Famosi 2018. La showgirl, già in passato concorrente del programma su Rai2, sbarcherà in Honduras nel corso della nona puntata del reality show che torna in onda in diretta e in prima serata su Canale5. Secondo le anticipazioni ufficiali fornite da Mediaset, la Marini arriva in Palapa e si unisce al gruppo in qualità di sorpresa inaspettata, sia per il pubblico sia per i partecipanti al reality, ai quali verrà comunicato che “Valeria è una concorrente in gara a tutti gli effetti e come tale affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o…subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta“. E, come se non bastasse,”da veterana dell’Isola – conclude il Biscione in un comunicato – il suo compito come “naufraga in missione speciale” sarà anche quello di motivare e consigliare i naufraghi in vista delle ultime, difficili settimane. Ma sarà una sorpresa gradita da tutti?“.

Chi è il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi? Ecco le ultime anticipazioni della puntata di martedì 20 marzo 2018

Sempre secondo le anticipazioni, oltre al “ciclone” Valeria Marini, nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi di martedì 20 marzo 2018 i telespettatori del popolare reality show di Mediaset scopriranno anche il nome del nuovo eliminato dal programma. Al momento, in nomination vi sono tre concorrenti maschi: i naufraghi Simone Barbato (l’ex mimo di Avanti un altro e Zelig), Jonathan Kashanian (ex concorrente del Grande Fratello e negli ultimi anni arruolati nel cast di Verissimo come intervistatore) e Marco Ferri (figlio del difensore dell’Inter, Riccardo Ferri e personaggio TV italo-spagnolo). “Dopo oltre 50 giorni di permanenza – così fa sapere Mediaset nella nota -, anche Marco, un duro dal cuore tenero, inizia a mostrare segni di cedimento emotivo e si abbandona ad un pianto liberatorio, confortato dall’amico Jonathan. Intanto, l’intero gruppo unito tenta di convincere Francesca Cipriani a collaborare maggiormente alla vita della comunità, consapevoli che sia una missione impossibile“. A proposito di eliminati, l’ultima a dover abbondare il reality è stata Nadia Rinaldi. L’attrice di cinema e teatro ha lasciato “L’Isola che non c’è” e domani sera sarà negli studi del reality show di Mediaset per un’intervista “faccia a faccia” con la conduttrice, Alessia Marcuzzi.

Tutte le altre news da sapere sui concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018: il reality torna domani sera su Canale5

Dal canto suo, proprio Alessia Marcuzzi tornerà a condurre il reality show a partire dalle ore 21.30 circa di domani sera, martedì 20 marzo 2018. In studio, insieme a lei, oltre ai concorrenti già eliminati, ci saranno anche i due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, con l’intervento comico della Gialappa’s Band. Il nuovo appuntamento con la trasmissione verrà trasmessa da Mediaset subito dopo Striscia la notizia, ma si potrà vedere anche in live streaming su www.mediaset.it/canale5 (durante l’orario di messa in onda) o, in alternativa e in un secondo momento, in streaming on demand sul sito ufficiale del programma: www.isola.mediaset.it.