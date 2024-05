Isola, Stoppa eroe: così si sacrifica. Confronto tra Greta e Vezzali

Nel corso del Daytime di oggi de L’Isola dei Famosi 2024 il pubblico ha assistito ad alcune svolte per i naufraghi attualmente in gioco. Per i concorrenti che si trovata su Playa Joya, ovvero per la Squadra Blu, è arrivata una sorpresa davvero tanto apprezzata. Tramite un comunicato inviato dalla produzione, questi naufraghi hanno scoperto che lo Spirito dell’Isola ha deciso di dare loro un altro comfort per la notte. Ebbene i concorrenti della Squadra Blu potranno trascorrere una nottata un po’ più serena nelle prossime ore in Honduras, grazie alla presenza dei cuscini! Per la prima volta, i naufraghi avranno l’opportunità di dormire con più comodità.

Lo Spirito dell’Isola, però, ha aggiunto una regola a questa sorpresa. Innanzitutto, i naufraghi non potranno prestare o rifiutare i cuscini. Ma il dettaglio più importante riguarda un sacrificio. Alla Squadra presenta su Playa Joya è stato chiesto di decidere chi dovrà rinunciare al cuscino nella notte. “Qualcuno di voi resterà senza”, recita il messaggio. A sacrificarsi è stato Edoardo Stoppa, il quale ha letto il comunicato. Quest’ultimo ha deciso immediatamente di proporsi per rinunciare lui stesso al cuscino offerto dalla produzione. Gli altri naufraghi hanno reagito con tanta gioia a questa sorpresa.

Non è la prima volta che Stoppa prende una decisione importante per il bene degli altri naufraghi. Nel corso della sesta puntata, Juliana Moreira è approdata in Honduras. La dolce metà di Edoardo ha deciso di fargli questa sorpresa, ma il reality show ha stabilito di metterli di fronte a una situazione scomoda. Stoppa a L’Isola dei Famosi ha dovuto scegliere se riabbracciare per diversi minuti la sua Juliana oppure no.

Edoardo ha preferito salutare Juliana solo per qualche secondo, in modo da evitare che il resto dei naufraghi perdesse del cibo. Una scelta apprezzata da tutti, che ha sottolineato gli sforzi di Stoppa di lavorare per il bene dell’intero gruppo. In un secondo momento, per premiare il naufrago per questo gesto, la produzione ha deciso di permettergli di rivedere dopo la puntata la sua Juliana.

Isola dei Famosi: nuovo confronto tra Greta e Valentina

Intanto, non sono mancate le tensioni tra i naufraghi della Squadra Blu. Greta Zuccarello si è sfogata con Khady Gueye, non riuscendo più a digerire gli atteggiamenti di Valentina Vezzali.

“Mi aveva stretto la mano e adesso fa il contrario. Ha usato il termine ‘distruggermi’, ma mi scivola. Ora cambia opinione solo perché è nella nostra squadra e deve farsi amici i concorrenti. Le chiederò una spiegazione”

Ed ecco che tra Valentina e Greta è arrivato il confronto. La Vezzali ha consigliato alla Zuccarello di non dare peso alle chiacchiere, convinta che Khady abbia messo zizzania. L’ex schermitrice ha ammesso di non voler più sentire parlare della Gueye.