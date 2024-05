Matilde Brandi, giallo a L’Isola: è stata chiesta in sposa? La verità

Il fascinoso Francesco Tafanelli è sbarcato in Honduras a L’Isola dei Famosi ed ha confezionato una romanticissima sorpresa alla compagna Matilde Brandi. Il reality show, con la complicità dell’uomo, ha organizzato una finta prova ricompensa in cui la showgirl è stata bendata e chiamata a indovinare al buio il nome dei suoi compagni d’avventura. Innanzi a lei è stato posto il fidanzato. Palpate le labbra ha tentato un “Samu”. Ovviamente risposta sbagliata. Tolta la benda, la Brandi non ha creduto ai suoi occhi, fiondandosi tra le braccia di Tafanelli e ricoprendolo di baci

“Grazie grazie grazie, ca**o ca**o, stai qua davvero”, ha chiosato Matilde, versando lacrime di gioia. Lui ha incassato l’ondata d’affetto della compagna, rassicurandola sul fatto che a “casa stanno tutti bene”. A questo punto Francesco ha confessato: “Ho messo da parte un abito, poi quando torni vediamo quando è il momento giusto per indossarlo”. Vladimir Luxuria ovviamente ha vestito i panni dell’investigatrice: “Io sono un’esperta di moda, voglio sapere qual è questo abito”. “Ti prometto una cosa Vladimir, sarai una delle prime persone che lo vedrà, non posso dirti di più al momento”, la risposta dell’uomo.

La conduttrice non ha mollato la presa: “Ma è un abito importante, proprio importante?”. “Il più importate di tutti. Di che colore è? Il colore del riso”, ha aggiunto Tafanelli. Matilde ha continuato a piangere di gioia, non smettendo di dire “ti amo ti amo”. Poi Francesco ha lasciato la spiaggia. Dunque? Che cosa hanno voluto significare le parole dell’uomo? Si è assistito a una sorta di proposta di matrimonio? La risposta è sì. Giallo risolto, con Francesco che ha di fatto promesso alla fidanzata di sposarla. Il riferimento all’abito “importante” e “color riso”, cioè bianco, non può essere interpretato in altro modo.

Chi è Francesco Tafanelli, il fidanzato di Matilde Brandi

Francesco è l’uomo che ha stregato Matilde Brandi dopo la separazione da Marco Costantini. 53 anni e originario di Napoli, Tafanelli ha studiato all’Università Federico II. Attualmente lavora nel mondo del fashion come sales agent manager per brand famosi del mondo della moda quali Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano. Si sa poco sulla sua vita privata. Ha un figlio, Federico. Non è noto invece se in passato sia stato sposato.