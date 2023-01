By

A due anni dalla fine della lunga relazione con il commercialista Marco Costantini, durata ben 17 anni e culminata dalla nascita delle gemelle Aurora e Sofia, Matilde Brandi ha trovato un nuovo amore. La soubrette è innamorata pazza ed è uscita ufficialmente allo scoperto con il suo nuovo compagno: Francesco Tafanelli.

Dopo le dediche d’amore sui social network, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato alcuni dettagli di questa love story al settimanale Nuovo. L’incontro con Francesco è avvenuto lo scorso 10 novembre a Bari, dove Matilde Brandi si è recata ad un evento di spose.

Qui ha conosciuto Tafanelli, amico da tempo di Manila Nazzaro, altra ex protagonista del reality show di Canale 5. Matilde Brandi ha così raccontato il primo incontro:

“In quell’occasione Francesco mi ha portato i saluti di Manila, dandomi un bacio da parte sua, ma dopo se n’è andato. Dopo due settimane Manila mi ha scritto dicendo che Francesco era a Roma. Lei non poteva venire con noi, così siamo andati a pranzo lui e io e lì ho scoperto che Francesco mi aveva scritto sui social due anni prima, ma non avevo mai letto i suoi messaggi. Durante quel pranzo mi ha stregata e da allora non ci siamo più lasciati”

A detta di Matilde Brandi, Francesco Tafanelli rispecchia esattamente l’identikit dell’uomo dei suoi sogni: educato e di classe. Al momento, però, la coppia porta avanti una relazione a distanza: la ballerina vive da sempre a Roma mentre Tafanelli, che è originario di Foggia, risiede a Città di Castello, in Umbria.

Per ora il manager non ha ancora conosciuto Aurora e Sofia, le figlie di Matilde Brandi che si sono trasferite a Boston per studiare. “Ho parlato loro di Francesco, mi hanno vista felice”, ha precisato la bionda showgirl.

Chi è il nuovo fidanzato di Matilde Brandi

52 anni, capelli lunghi brizzolati, barbetta e occhiali da intellettuale, Francesco Tafanelli è un manager della moda. Più precisamente, come si legge sui suoi profili Instagram e Linkedin, è un Sales Agent Manager che opera in varie regioni di Italia: Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo.

Agente di commercio, tratta marchi fashion da donna prestigiosi. È laureato alla Federico II di Napoli. Non è chiaro se come Matilde Brandi abbia una separazione difficile alle spalle o dei figli.

La vita privata di Matilde Brandi

Matilde Brandi è stata legata per diciassette anni al commercialista Marco Costantini. La coppia – che non è mai convolata a nozze – ha avuto due figlie ormai grandi: le gemelle Aurora e Sofia. La rottura è avvenuta dopo la partecipazione della ballerina alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi.

Costantini ha mollato la sua compagna storica con un banale messaggino e subito ha iniziato un’altra relazione con un’altra donna, alla quale è ancora oggi legato. Nonostante i problemi del passato oggi Matilde Brandi ha assicurato di essere felice per il padre delle sue figlie, che hanno capito la difficile situazione famigliare.

Matilde ha ribadito di aver fatto il possibile per salvare la sua famiglia ma che alla fine è stata costretta ad arrendersi. La 53enne ha mantenuto un buon rapporto con la famiglia di Marco, che è molto legata a Matilde. La Brandi continua a sentire con regolarità l’ex suocera e l’ex cognata.