Matilde Brandi, super dedica d’amore al nuovo compagno: chi è lui

Matilde Brandi innamorata pazza. Dopo un lungo periodo di singletudine il cuore della showgirl, vista qualche tempo fa al Grande Fratello Vip, è tornato a battere. La soubrette aveva già annunciato di avere un nuovo amore la scorsa estate ma solo ora è uscita ufficialmente allo scoperto con l’attuale compagno: Francesco Tafanelli.

Matilde Brandi ha scritto su Instagram a corredo di una foto che la ritrae sorridente e più coinvolta che mai accanto al nuovo amore:

“All’improvviso capisci che tutto quello che c’è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no! Non è retorica! È così! Oggi ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare! Non so se c’entra il destino ma so che tutto era scritto, tutto era da copione e nel momento più buio sei arrivato tu, così, senza avvisare hai deciso e basta! Hai capito esattamente chi sono senza doverti dire nulla! Mi ami per quella che sono nel bene e nel male e non vuoi cambiare proprio nulla di me!”