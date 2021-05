Matilde Brandi ha una nuova casa: dopo il GF Vip non ha più visto il marito

Nuova casa, nuova vita per Matilde Brandi dopo il Grande Fratello Vip. Una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia la ballerina e soubrette è stata costretta a chiudere la sua lunga storia d’amore con Marco Costantini, dal quale ha avuto le gemelle Sofia e Aurora. L’uomo ha mollato la Brandi su due piedi, tramite un messaggino. Un duro colpo da digerire per Matilde che è stata costretta a cambiare casa e da allora non ha più rivisto il “marito” (i due non sono mai convolati di fatto a nozze).

Matilde Brandi ha posato per il settimanale Di Più negli ambienti della sua nuova casa, una villa romana spaziosa con giardino, terrazzo e finestre molto ampie. L’arredamento è moderno, con qualche pezzo di design. L’abitazione è su due piani, con diverse camere da letto e tre bagni. Nella casa di Matilde sono presenti alcuni quadri dipinti dalla stessa Brandi: la ballerina è da anni una grande appassionata di pittura. Negli ultimi anni ha addirittura venduto dei quadri e fatto alcune mostre.

Matilde Brandi si è trasferita in questa nuova casa dopo che lo storico compagno Marco Costantini l’ha lasciata su due piedi con un messaggio. A quanto pare l’uomo avrebbe cominciato a frequentare un’altra donna durante il periodo di permanenza di Matilde al Grande Fratello Vip. Dopo quel messaggio l’ex coppia non si è più rivista come spiegato dalla Brandi:

“Marco e io ci sentiamo spesso ma non ci siamo più visti. Ci sono rimasta male perché io credevo nella famiglia. Ho lottato con tutte le mie forze per tenere unita la nostra famiglia”

Dopo aver passato mesi difficili, fatti di lacrime e disperazione, Matilde Brandi ha ufficialmente voltato pagina. Oggi non vede l’ora di incontrare un altro uomo e di lasciarsi travolgere da un nuovo amore. Intanto la 52enne ha mantenuto un buon rapporto con la famiglia di Marco, che è molto legata a Matilde. La Brandi continua a sentire con regolarità l’ex suocera e l’ex cognata.

“Qualche corteggiatore ce l’ho, ma sono persone con cui mi limito a scambiare messaggi. Nulla di serio. Per ora non ho alcuna relazione. Non è facile per me, dopo 17 anni, buttarmi in una nuova storia. Io ragiono con la testa e il cuore e una persona deve piacermi molto prima che possa cominciare una nuova storia. Però sono pronta ad aprirmi a nuovi incontri”

Nella sua nuova casa Matilde Brandi vive con le figlie adolescenti Sofia e Aurora. Le gemelle si recano dal padre un fine settimana sì e uno no e un giorno alla settimana, di solito il mercoledì o il giovedì.