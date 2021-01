Matilde Brandi, è finita col ‘marito’: “Marco mi ha lasciata”

Matilde Brandi è tornata single: è finita tra la ballerina e Marco, il commercialista romano con il quale faceva coppia fissa da circa venti anni. Da tempo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip parlava di questa crisi con l’uomo che l’ha resa madre delle quindicenni Aurora e Sofia e che non l’hai mai voluta sposare. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale a Verissimo, dove la Brandi è stata ospite nella puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 16 gennaio.

A Silvia Toffanin Matilde Brandi ha confidato che la crisi con Marco andava avanti dallo scorso agosto. Il ‘marito’ non ha mai appoggiato la scelta della soubrette di partecipare al Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste dei primi mesi della quinta edizione. Una volta tornata alla quotidianità la situazione è peggiorata, come raccontato in tv da Matilde:

“Ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”

Marco ha assicurato a Matilde Brandi che non l’ha lasciata per un’altra donna. Dunque, apparentemente, nessun terzo incomodo. Ma secondo la Brandi l’uomo non l’avrebbe mai amata nonostante la lunga relazione e la nascita di due gemelle. Matilde ha ammesso di essersi sentita spesso trascurata e poco apprezzata da Marco, che sognava di sposare tanto tempo fa. Un matrimonio, però, che non c’è mai stato.

Ora Matilde Brandi vuole concentrarsi su se stessa, sul lavoro e sulle figlie. E perché no, su un nuovo amore: la 45enne, dopo la delusione avuta con Marco, sogna un uomo che l’accetti per quella che è davvero, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti.

Nonostante la storia d’amore con Matilde Brandi l’uomo non è mai apparso pubblicamente. Nessuna intervista ai media e nessun coinvolgimento al Grande Fratello Vip. Marco non ha mai fatto alcuna sorpresa a Matilde quando la Brandi era rinchiusa nel bunker di Cinecittà. Una scelta che non è particolarmente piaciuta alla diretta interessata.

Ma stando a quanto dichiarato proprio da Matilde Brandi, Marco non ha gradito il chiacchiericcio sulla sua vita privata visto che è un uomo assai riservato che tiene alla propria privacy.