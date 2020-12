Matilde Brandi pronta a lasciare il ‘marito’: la situazione è più nera che mai

Continua la crisi tra Matilde Brandi e il ‘marito’ Marco. La soubrette è tornata a parlarne in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più che da quindici anni le dedica la copertina del numero di Natale. Dopo il Grande Fratello Vip la showgirl non riesce a trovare un punto di incontro con il compagno, che non ha mai sposato. Nonostante il momento turbolento i due trascorreranno però il periodo delle Feste natalizie insieme alle figlie gemelle di 15 anni Sofia e Aurora.

Alla rivista edita da Cairo Editore Matilde Brandi ha rivelato:

“Marco e io purtroppo siamo in crisi perenne. Diciamo che alla mia uscita dalla Casa il nostro rapporto si è trovato a un bivio. Bisognava decidere se stare dentro o fuori”

La 51enne ha ammesso che dentro la Casa del Grande Fratello Vip si aspettava un supporto maggiore da parte di Marco. Invece l’uomo, un commercialista romano che non fa parte dello showbiz, non è mai stato d’accordo con la scelta di partecipare al reality show e per questo non si è mai prodigato in gesti d’amore eclatanti. Nessuna dedica particolare, nessun aereo, niente di niente. E durante le settimane di permanenza nel loft di Cinecittà Matilde ha avuto modo di riflettere sul suo lungo rapporto d’amore.

Matilde ha confidato:

“Conosco come è fatto e quindi di questo me ne sono fatta una ragione. Però io ho sempre lottato molto per tenere unita la nostra famiglia. Ora ci sono cose del nostro rapporto che non mi stanno più bene. Ho bisogno di sentire Marco molto più complice. Invece, non è così. Quindi ora voglio riflettere bene”

Dunque sembra proprio che la Brandi sia a un passo dal mollare Marco, con il quale fa coppia fissa da quasi venti anni. Nessun commento da parte dell’uomo, che non ama apparire e non ha mai rilasciato interviste ai giornali. Marco non ama i pettegolezzi e le luci della ribalta e la Brandi ha inoltre dichiarato che il commercialista è alquanto infastidito dal chiacchiericcio che è nato da quando la donna ha preso parte al reality show di Canale 5.

Oltre alle grane famigliari in questi giorni Matilde Brandi è pure alle prese con alcuni haters. Dopo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia degli ignoti hanno preso di mira Matilde e le sue figlie. Una situazione insostenibile che ha spinto la Brandi a rivolgersi alla Polizia Postale per tutelare le sue ragazze, che sono ancora minorenni.

Sofia e Aurora compiranno 15 anni il prossimo gennaio e frequentano il liceo linguistico. Entrambe sono molto legate alla loro mamma, alla quale chiedono spesso consigli di moda e bellezza.