Matilde Brandi al Grande Fratello Vip: il compagno Marco non è d’accordo

Matilde Brandi entra finalmente nella Casa del Grande Fratello Vip. Da anni si parlava di un coinvolgimento della soubrette nel reality show di Canale 5 ma solo ora questo progetto è riuscito a concretizzarsi. Con grande gioia della 51enne, che da tempo aspettava una occasione del genere. Un modo per farsi conoscere completamente, senza i soliti lustri e paillettes. Matilde parte con il consenso delle figlie gemelle Aurora e Sofia – che oggi hanno quasi 16 anni – ma non con la totale approvazione del compagno. Da oltre quindici anni la Brandi è legata al commercialista Marco (che non ha ancora sposato). Un lavoro completamente opposto a quello della ballerina, tanto che molto spesso i due non si trovano d’accordo su alcune scelte. Come, appunto, quella del programma di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi: perché il compagno Marco è contrario

“Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre”, ha spiegato Matilde Brandi a Di Più. “Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”, ha aggiunto. Un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci, ha parlato della possibilità di innamorarsi nella Casa più spiata d’Italia. Di tutt’altro avviso la Brandi: “Ho visto i nomi dei concorrenti maschili e, sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa. Poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità. Ma poi non scherziamo: ho due figlie”.

Matilde Brandi pronta a stirare e cucinare per tutti al GF Vip 5

Dopo l’avventura a Tale e Quale Show 2018 Matilde Brandi è pronta per il Grande Fratello Vip. Di fatto è il primo reality show al quale partecipa l’ex ballerina dello show del sabato sera di Panariello. Matilde ha assicurato che cucinerà e stirerà per tutti. Ha inoltre fatto sapere che con il suo carattere allegro e socievole cercherà di far divertire tutti tenendo lontani problemi e discussioni. Matilde ha già scelto i look da sfoggiare nella trasmissione: nelle dirette serali solo ed esclusivamente abiti lungi, eleganti; per il giorno tenute sportive, come shorts, canotte e tute.

Tutti i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono: Fausto Leali, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Myriam Catania, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Francesco Oppini, Matilde Brandi, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Fulvio Abbate, Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Denis Dosio, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah.