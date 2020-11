Matilde Brandi in crisi con il ‘marito’ Marco: “Qualcosa si è rotto”

È appeso a un filo il rapporto di coppia di Matilde Brandi. La bionda soubrette ha rivelato al settimanale Nuovo che sta vivendo una profonda crisi con il compagno Marco. I due sono legati da diciassette anni – non si sono mai sposati – e hanno due figlie, le gemelle Sofia e Aurora. La Brandi ha assicurato che Marco è un padre meraviglioso, molto presente per le sue ragazze, ma nella loro relazione ci sono ancora molte cose da chiarire.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Matilde Brandi ha puntualizzato che la crisi con Marco è scoppiata circa un anno fa. La scorsa estate i contrasti sono aumentati e Marco non ha gradito la partecipazione della compagna al Grande Fratello Vip. Non a caso in un mese e mezzo di permanenza l’uomo non ha mai fatto una sorpresa alla Brandi, a dispetto di altri concorrenti del reality show.

A detta di Matilde Marco non voleva che entrasse nel reality show di Alfonso Signorini per tutelarla visto che un programma del genere può far uscire anche il lato peggiore di una persona. Ed è quello che è successo alla Brandi, che ha mostrato tutte le sfaccettature del suo carattere.

Sui motivi della crisi con Marco Matilde Brandi ha fatto sapere:

“Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me”

Già nella Casa più spiata d’Italia Matilde non ha nascosto di soffrire molto per gli atteggiamenti freddi del suo compagno. La Brandi non è contenta fino in fondo del carattere introverso di Marco, che troppo spesso nega baci e abbracci.

Sul matrimonio mancato la 51enne ha invece confidato:

“Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto”

Riuscirà Matilde Brandi a ritrovare la serenità con il suo Marco?

Matilde Brandi contro Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

Crisi sentimentale a parte, di recente Matilde Brandi è tornata a puntare il dito contro alcune concorrenti del Grande Fratello Vip. Senza troppi peli sulla lingua ha attaccato Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, con le quali non ha mai avuto un buon rapporto, e pure l’amica di vecchia data Stefania Orlando.

Matilde e Stefania si conoscono da tempo eppure nel bunker di Cinecittà il loro rapporto ha subito più di qualche scossone. La Brandi non ha esitato a definire l’esperienza nel reality show “crudele” perché essendo stata se stessa al cento per cento è venuto fuori anche il suo lato meno bello, quello decisamente più aggressivo.