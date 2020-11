Matilde Brandi è tornata a parlare con il settimanale Nuovo Tv della sua avventura alla quinta edizione del Grande Fratello, dove è stata una delle protagoniste dei primi mesi. Senza troppi peli sulla lingua la 51enne ha attaccato Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, con le quali non ha mai avuto un buon rapporto, e pure l’amica di vecchia data Stefania Orlando. Le due si conoscono da tempo eppure nel bunker di Cinecittà il loro rapporto ha subito più di qualche scossone. Matilde non ha esitato a definire l’esperienza nel reality show “crudele” perché essendo stata se stessa al cento per cento è venuto fuori anche il suo lato meno bello, quello decisamente più aggressivo.

Matilde Brandi ha dichiarato a proposito della presenza di Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip:

“Da quando Maria Teresa e Stefania sono entrate nella Casa è cominciato il mio declino. Qualcosa che non torna. Ricordo che Stefania, in virtù della nostra amicizia, mi fece un discorso, dicendomi che comandavo troppo nella Casa. Piansi e ci rimasi molto male. Così, mi scusai con tutti”

L’ex valletta di Giorgio Panariello ha poi rilasciato ulteriori affermazioni spiazzanti riguardo Stefania e Maria Teresa che, al contrario di Matilde, sono ancora in gioco al Grande Fratello Vip:

“Loro sono entrate dopo di me. Quindi hanno visto che la prima settimana ero la più amata dal pubblico e hanno anche letto cosa scrivevano su di me in rete”

Matilde Brandi ha inoltre ammesso di non aver mai creduto alle confessioni di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria. Secondo la ballerina romana mamma e figlia hanno recitato per tutto il tempo e hanno aspettato l’inizio del programma di Alfonso Signorini per parlare delle loro faccende famigliari.

Non solo: l’ex gieffina ha ribadito che lei e Maria Teresa Ruta sono completamente agli antipodi, tanto che non lascerebbe mai le sue figlie per andare via con un altro uomo come fatto invece dalla conduttrice con i suoi Guenda e Gian Amedeo.

Tornando a Stefania Orlando, Matilde Brandi ha assicurato che la cercherà appena il Grande Fratello Vip finirà: nonostante tutto continua a ritenerla sua amica e spera che possa esserci un chiarimento lontano dalle telecamere.

Matilde Brandi ha poi voluto puntualizzare che Elisabetta Gregoraci, con la quale ha instaurato un ottimo feeling, non è la stratega del Gf Vip come molti pensano. A detta di Matilde la collega calabrese è una donna che ha sofferto molto, soprattutto per la morte della madre, avvenuta quando la Gregoraci era una ragazzina.