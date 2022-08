Matilde Brandi esce allo scoperto con il nuovo compagno

Matilde Brandi in love. Dopo un lungo periodo di singletudine il cuore della showgirl, vista qualche tempo fa al Grande Fratello Vip, è tornato a battere. La soubrette ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto in cui bacia un uomo, il cui volto è stato coperto da un cuore.

A quanto pare per ora Matilde non intende rivelare il nome della persona che sta cambiando a poco a poco la sua vita. La scelta però della canzone non è casuale: la Brandi ha optato per la romantica Rondini al guinzaglio, hit di Ultimo. In evidenza la seguente strofa: “Tu portami con te, dove tutto si trasforma, dove il mondo non mi tocca”.

Non è chiaro se Matilde Brandi abbia portato con sé il nuovo compagno al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano, che si è celebrato lo scorso 30 luglio. L’ex gieffina e l’ex tronista di Uomini e Donne sono amiche da tempo e spesso trascorrono le vacanze estive insieme tra San Felice Circeo e Sabaudia.

La vita privata di Matilde Brandi

Matilde Brandi è stata legata per diciassette anni al commercialista Marco Costantini. La coppia – che non è mai convolata a nozze – ha avuto due figlie ormai grandi: le gemelle Aurora e Sofia. La rottura è avvenuta dopo la partecipazione della ballerina alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi.

Costantini ha mollato la sua compagna storica con un banale messaggino e subito ha iniziato un’altra relazione con un’altra donna, alla quale è ancora oggi legato. Nonostante i problemi del passato oggi Matilde Brandi ha assicurato di essere felice per il padre delle sue figlie, che hanno capito la difficile situazione famigliare.

Matilde ha ribadito di aver fatto il possibile per salvare la sua famiglia ma che alla fine è stata costretta ad arrendersi. La 53enne ha mantenuto un buon rapporto con la famiglia di Marco, che è molto legata a Matilde. La Brandi continua a sentire con regolarità l’ex suocera e l’ex cognata.