Laura Pausini: programma insieme a Maria De Filippi e il no a Sanremo

Laura Pausini si svela: in tv con Maria De Filippi e il rifiuto a Sanremo 2018

Laura Pausini sta vivendo un periodo d’oro, il suo nuovo album sembra promettere bene. La bellissima cantante è infatti voluta tornare a mettere al centro di tutto la musica. Mentre si attendono i due grandi concerti a Circo Massimo a Roma, la donna sta preparando anche un’altra grande sorpresa. A quanto pare, la grande e indiscussa star tornerà molto presto sul piccolo schermo. Dopo aver cantato sul palco dell’Ariston nel corso di una delle serate del Festival di Sanremo 2018, Laura si appresta a vivere una nuova e indimenticabile esperienza televisiva. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la diretta interessata ha rivelato alcuni particolari dettagli su alcuni dei suoi progetti lavorativi futuri.

Laura Pausini presto in tv insieme a Maria De Filippi: ecco dove e quando

Laura Pausini ha dichiarato di avere in progetto un programma insieme alla moglie di Maurizio Costanzo. “C’è in cantiere una trasmissione con Maria De Filippi che andrà in onda, spero, entro la fine dell’anno. Ci siamo incontrate e ci stiamo lavorando. Non vedo l’ora. Avevamo bisogno di incrociare bene le disponibilità, siamo entrambe molto impegnate. Collaborare con Maria è interessante perché siamo diversissime. Solo lei riesce a frenare così tanto le mie paure e a farmi osare.” E mentre attendiamo di scoprire un po’ meglio cosa stia bollendo in pentola, la Pausini si è anche lasciata andare ad una inaspettata dichiarazione su Sanremo 2018.

Sanremo 2018, conduzione: Laura Pausini ha rifiutato

Laura Pausini ha vissuto sul palco dell’Ariston delle grandissime emozioni. Tornare a Sanremo come ospite è stata una gran bella botta di vita per la cantante. In ogni caso, la donna ha rivelato di essere stata contattata anche per una possibile conduzione. “Molti mesi prima che Claudio Baglioni accettasse, hanno chiesto a me e Paola Cortellesi di condurre. Ma lei era occupata e io ho detto ‘meglio di no’. In quel ruolo avrei troppa paura.”