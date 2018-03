Isola dei Famosi, Stefano De Martino prende in giro Franco Terlizzi: il pubblico non gradisce

Stefano De Martino ironizza sui chili di troppo di Franco Terlizzi durante la diretta e le sue battute, stasera, di certo non sono passate inosservate a pubblico del web. Alcuni utenti sui social, infatti, avrebbero affermato a tal proposito di non essere molto contenti della cosa. Quello che avrebbe fatto arrabbiare questi ultimi sarebbero state le battute che l’inviato dell’Isola dei Famosi avrebbe rivolto a Franco durante la prova ricompensa. L’ironia di Stefano De Martino, ad onor del vero, ha diviso il popolo della rete. Se da un lato, infatti, c’è stato chi si è mostrato insofferente nei confronti delle sue affermazioni dall’altro, invece, diversi sono stati quelli divertiti dalla cosa.

Isola dei Famosi, Stefano De Martino a Franco Terlizzi: “Sembra un ippopotamo”

La frasi che avrebbero indisposto alcuni telespettatori, come accennato, sarebbero state pronunciate da Stefano De Martino proprio durante la prova ricompensa. “Speriamo che non si spezzi la fune” avrebbe detto l’inviato dell’Isola dei Famosi rivolgendosi a Franco Terlizzi. Stefano inoltre, subito dopo, ha anche aggiunto:“Sembra un ippopotamo”. Trash Italiano, uno dei profili più seguiti di Twitter, dopo aver riportato le frasi pronunciate da De Martino ha anche scritto: “Anche un po’ di body shaming che mancava”. Il tweet in questione ha ricevuto tanti like e ritweet da parte di chi, evidentemente, si è trovato d’accordo con questo pensiero.

Isola dei Famosi: Franco Terlizzi e il confronto con Craig Warwick

La scorsa settimana, durante la diretta dell’Isola dei Famosi, avevamo assistito al confronto tra Franco Terlizzi e Craig Warwick. Il naufrago rimasto in gioco, infatti, dopo le accuse mosse da Craig Warwick nei suoi confronti aveva cercato di difendersi in diretta. Senza troppi indugi, difatti, Franco aveva detto: “Craig Warwick è un bugiardo, se non mi chiede scusa lo denuncio!”. I due, però, alla fine erano riusciti a far pace anche se, stando agli ultimi sviluppi, il sensitivo pare essere tornato sui suoi passi ultimamente.