Francesca Cipriani sofferente all’Isola dei Famosi si lamenta per il cibo: Jonathan Kashanian perde la pazienza

Jonathan Kashanian perde la pazienza all’Isola dei Famosi e la causa del suo malumore è Francesca Cipriani. A far arrabbiare molto l’ex concorrente del Grande Fratello è stata proprio l’insofferenza mostrata da quest’ultima. Jonathan infatti, dopo aver pescato, ha mostrato contento il suo bottino ai suoi compagni di avventura. In questo modo il naufrago era riuscito a procurare qualcosa in più da mangiare per cena. Il gesto di condividere il pesce è stato apprezzato da tutti tranne da Francesca che, un po’ schifata dall’aspetto dell’animale morto, era disposta ad andare a letto senza cena se Jonathan non le avesse ceduto l’avocado in cambio della porzione di pesce.

Jonathan Kashanian contro Francesca Cipriani: ecco cosa è successo all’Isola dei Famosi

“Se Jonathan mi da il suo avocado mangio altrimenti vado a letto senza cena” avrebbe detto Francesca Cipriani riaffermando così la sua intenzione di non voler mangiare il pesce preso dall’ex gieffino. Parole queste che, come mostrato oggi durante il day time, avrebbero fatto perdere la pazienza a Jonathan Kashanian. Il naufrago ha difatti detto di essere molto disturbato dall’atteggiamento dell’ex pupa bionda, perché quando si tratta di sopravvivenza tutti devono scendere a dei compromessi e fare dei sacrifici. Gli altri, inizialmente, hanno assistono alla scena senza fiatare ma, quando Jonathan ha alzato i toni, gli stessi lo hanno inviato poi a calmarsi.

Jonathan Kashanian litiga con Francesca Cipriani: dopo lo scontro la pace

L’astio e le incomprensioni tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani sono stati poi messi subito da parte da entrambi la mattina seguente. Depositata l’ascia di guerra infatti il naufrago è tornato a parlare con la Cipriani senza dimostrarsi per niente rancoroso nei suoi confronti. Avranno davvero messo la pietra sopra a questa storia o, come successo con Elena Morali e Bianca Atzei, i due torneranno a scontrarsi in futuro? Per scoprirlo, al momento, non ci resta che aspettare.