Ida e Riccardo a Temptation Island? Gli indizi confermano

Ida e Riccardo nel cast di Temptation Island? La coppia del Trono Over di Uomini e Donne scompare dai social

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne approdano a Temptation Island? Ebbene gli indizi social sembrano confermare la loro partecipazione. La coppia del Trono Over non compare più sulle piattaforme da ben sei giorni. Sappiamo bene che la dama ama molto stare a contatto con i suoi fan attraverso Instagram. Ida mostra sempre le novità e alcuni momenti insieme a Riccardo sul suo profilo ufficiale. Ma da qualche giorno entrambi sono scomparsi dai social. Proprio questo indizio sembra confermare la loro partecipazione al reality delle tentazioni. Inoltre, l’ultima foto condivisa dal Guarnieri lo vede accanto al finestirno di un aereo. Probabilmente il cavaliere, insieme alla sua dama, è partito per la Sardegna, proprio per prendere parte alla nuova edizione del reality. Non sarebbe la prima volta che vediamo una coppia del Trono Over approdare sull’isola delle tentazioni. Ricordiamo, infatti, che Isabella Falasconi e Mauro Donà avevano deciso di partecipare al reality, mettendo alla prova il loro amore.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over una delle coppie di Temptation Island?

Ida e Riccardo faranno parte del cast della nuova edizione di Temptation Island? Pare proprio di sì. La coppia ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 durante il percorso a Uomini e Donne. In particolare, la Platano ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori. Ma come potrebbe andare questa nuova esperienza sull’isola delle tentazioni? Sappiamo bene che Ida è molto gelosa di Riccardo ed entrambi l’hanno confermato più volte in studio. Ma il Guarnieri non è da meno. Infatti, anche lui spesso ha dimostrato di provare una forte gelosia nei confronti della dama. Dunque, se questa coppia dovesse partecipare alla nuova edizione del reality, i colpi di scena non mancherebbero di certo.

I telespettatori in attesa di scoprire il cast della nuova edizione di Temptation Island

Non ci resta che attendere per scoprire se Ida e Riccardo faranno parte del cast, anche se ormai questo dettaglio sembra certo. Intanto, il pubblico cerca di scoprire quali altre coppie di Uomini e Donne o del Grande Fratello parteciperanno. Ricordiamo che la messa in onda della prima puntata è stata fissata per il prossimo 5 luglio.