Grande Fratello news: un altro concorrente verrà squalificato

Grande Fratello anticipazioni: un altro concorrente abbandonerà la Casa stasera in diretta

Un altro concorrente pare che verrà squalificato stasera dal Grande Fratello durante la diretta. A rivelarlo è stato pochi minuti fa proprio la conduttrice del reality. Barbara d’Urso, infatti, prima di salutare i telespettatori di Pomeriggio Cinque ha parlato di quelli che saranno i momenti più salienti della puntata del GF di stasera. Quest’ultima, dopo aver confermato l’ingresso di Aida Nizar nella Casa ha anche menzionato degli imminenti provvedimenti disciplinari. A quanto pare un episodio gravissimo sarebbe avvenuto all’interno del reality e questo, anche se non ripreso dalle telecamere, avrebbe molto infastidito la d’Urso. Da qui, quindi, la decisione di imporre la squalifica alla persona che di questo gesto è stata il protagonista.

Barbara d’Urso: “Ho deciso di non tacere… questa sera ci sarà un provvedimento su una persona”

L’episodio che potrebbe costare la squalifica ad uno dei concorrenti della Casa non è stato registrato dalle telecamere. Il motivo? Tutto sarebbe avvenuto di notte, quando cioè per questioni tecniche i ragazzi non vengono ripresi. “Non esistono le immagini e quindi io avrei potuto tacere” ha spiegato infatti Barbara d’Urso “Però io ho un patto di onestà con il pubblico ed ho deciso di non tacere”. L’identità della persona coinvolta non è stata però rivelata dalla conduttrice che, a tal proposito, si è limitata a dire: “Questa sera ci sarà un provvedimento su una persona… un concorrente o una concorrente”.

Grande Fratello anticipazioni: i momenti più importanti della diretta di stasera

Quella di stasera, dunque, sarà sicuramente una puntata ricca di sorprese. La squalifica preannunciata oggi a Pomeriggio Cinque, però, potrebbe di fatto riservare grandi colpi di scena. Chi sarà il prossimo concorrente a lasciare la Casa del Grande Fratello? E cosa è successo di così grave da spingere la conduttrice e la produzione a prendere dei provvedimenti al riguardo? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.