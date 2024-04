Beatrice Luzzi e Giuseppe allo scoperto: in giro per Roma. (foto)

Finito il Grande Fratello sono rimasti molti dubbi sulla storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La coppia era nata già qualche settimana dopo l’inizio del reality. Tra alti e bassi è stata seguita per mesi. Poi c’è stata la rottura definitiva. Ma dopo il malore di Giuseppe e la sua uscita momentanea, quando è tornato, qualcosa è cambiato. Il riavvicinamento tra i due dell’ultimo mese aveva fatto tornare i fan a sognare. Poi l’ultimo bacio prima dell’eliminazione di lui.

Una volta usciti, sono state molte le indiscrezioni su di loro. Dopo tempo hanno ammesso di continuare a sentirsi per cercare di ricostruire e risolvere alcune questioni che erano rimaste in sospeso. Poi l’ultima ig story di Giuseppe dove ha preso pubblicamente le distanze da Anita Olivieri, pentendosi di aver difeso il loro rapporto di amicizia a discapito di quello con Beatrice.

Con tenacia il giovane è riuscito a riconquistare l’attrice che aveva paura nel continuare questa storia anche fuori, seppur ha sempre ammesso il debole che ha per lui. Oggi il primo scatto social. I due si sono immortalati in una foto mentre erano in giro per Roma, davanti al Colosseo.

Già nelle giornate precedenti la coppia è stata vista spesso insieme ma nonostante le segnalazioni fossero molte, nessuna foto. Oggi è stata la Luzzi stessa a voler placare le dicerie e a venire allo scoperto: lei e Giuseppe si frequentano.

I Beabaldi ancora insieme: chi lo avrebbe mai detto?

In Casa sono stata una delle coppie che più hanno creato curiosità. 53 anni lei, 32 lui, ma la differenza d’età non è stata tanto un problema quanto i diversi modi di pensare, soprattutto all’interno del gioco. Beatrice è stata la protagonista dell’edizione, sempre al centro di ogni dinamica, Giuseppe, stando accanto a lei, si è ritrovato la Casa contro e non ha retto. Pensando che fosse una mossa vincente voltarle le spalle, ha sacrificato il sentimento per pensare al gioco. Tante volte ha mancato di rispetto all’attrice che però poi alla fine lo ha sempre perdonato.

Beatrice ha dichiarato più volte che dopo Alessandro, il padre dei suoi figli, non ha mai avuto nessun altro uomo, nemmeno un flirt. Garibaldi le ha fatto riscoprire quella leggerezza e quel sentimento che aveva un po’ messo da parte.

Sono in pochi a credere che questa coppia possa durare a lungo, ma sicuramente lui ha avuto l’onestà di ammettere le proprie colpe e di impegnarsi per riprovarci. Beatrice sembra aver apprezzato ciò, tanto da dargli l’ennesima possibilità. Ora sarà il tempo a svelare se questa storia potrà durare oppure no.