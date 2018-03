Monte e Paola Di Benedetto: interviene l’ex corteggiatrice di Francesco, Valentina Vignali

Gli ultimi mesi di Francesco Monte sono stati delle montagne russe senza fine. In principio fu amore a gonfie vele con Cecilia Rodriguez prima del Grande Fratello Vip. Ma galeotto fu proprio il reality che fece scoppiare l’amore tra l’argentina e Ignazio Moser con tanto di saluti all’ex tronista in mondo visione. La possibilità a Francesco di risollevarsi giunge così da L’Isola dei Famosi. Qui però la festa è stata rovinata da un canna-gate dalle infinite polemiche. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. In Honduras l’ex tronista conosce Paola Di Benedetto, che appena rimpatria in Italia si fionda nelle sue braccia. E a proposito di questa neonata coppia è intervenuta anche Valentina Vignali, vecchia conoscenza di Monte che fu corteggiato proprio dalla cestista ai tempi di Uomini e Donne quando scelse Teresanna Pugliese.

Valentina Vignali: “So bene cosa ha passato Francesco, ci sono passata anch’io”

Un paio di giorni fa Monte e la Di Benedetto sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo. Francesco per l’occasione ha anche scritto un post su Instagram che se non è stata una dichiarazione d’amore poco ci è mancato: “Ho deciso di vivermi questa nostra conoscenza e queste nostre sensazioni in totale libertà e serenità […] Ad oggi mi fai stare bene tu”. Sotto al pensiero dell’ex di Cecilia è intervenuta anche Valentina Vignali che prima ha scritto un “Siete bellissimi” e poi, stuzzicata da un follower (“Tu [Vignali, ndr] ti stai mangiando il fegato insieme a Signorini”), ha commentato in maniera più articolata la vicenda: “Mangiando il fegato? No guarda, so bene cosa ha passato Francesco perché ci sono passata anche io. Ha trovato una bellissima ragazza e sono felice per loro; è sempre bello vedere le persone che si amano. Il fegato se lo mangiano quelli come te, forse”.

Madre Natura di Ciao Darwin e Francesco in punta di piedi: “Ci stiamo frequentando”

Francesco e la Madre Natura di Ciao Darwin, nonostante siano affiatati e molto presi dalla nuova relazione, si continuano a presentare in punta di piedi al pubblico, sottolineando che al momento c’è in corso una bella frequentazione. Come dire: alt, sta andando tutto bene ma non facciamo il passo più lungo della gamba. Intanto sulla nuova coppia si è espressa anche Cecilia Rodriguez, fidanzata storica di Monte.