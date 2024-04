Isola dei Famosi, ira della fidanzata di Fanelli: Luxuria fatta a pezzi

La fidanzata di Pietro Fanelli contro tutti, compresa Vladimir Luxuria. Alessandra Scarci, questo il nome della compagna dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, tramite tre Stories pubblicate su Instagram, ha mosso pesanti critiche alla conduttrice e agli altri naufraghi del reality show. Le sue bordate sono arrivate dopo il confronto acceso tra Luxuria e Fanelli nel corso del prime time in onda su Canale Cinque lunedì 29 aprile.

Isola dei Famosi 18, Alessandra Scarci si scaglia contro Luxuria

La prima Stories è stata indirizzata all’ex parlamentare. E sono fioccate parole tutt’altro che dolci in riferimento all’operato di Luxuria: “Una ‘conduttrice’ che con scherno prende in giro un concorrente da lei fortemente voluto, definisce se stessa e il programma. Noi siamo orgogliosamente Anti-Eroi che siedono fieramente sul carro dei Vinti e andiamo a testa alta tra coloro i quali non hanno un minimo di profondità da poter capire le nostre parole e i nostri stili di vita”.

Scarci ha proseguito sostenendo che lei e il fidanzato sono “troppo autentici” per una realtà piena di maschere ed è d’accordo con il suo compagno nel dire che, alla fine, “vince chi recita”. Attacchi pesanti quelli della giovane che, senza troppo girarci attorno, ha dichiarato che la conduttrice in carica de L’Isola non sia in possesso della sensibilità necessaria per comprendere determinate situazioni. E non è finita qui, perché subito dopo la Scarci si è scagliata contro il programma in generale, certa che siano stati usati in alcuni frangenti due pesi e due misure.

Il video della lite tra Greta Zuccarello e Pietro Fanelli

In particolare la giovane ha postato il video del battibecco tra il fidanzato e la naufraga Greta Zuccarello. Scarci ha invitato i suoi ‘seguaci’ Instagram a osservare e ad udire con attenzione ciò che emerge dal filmato. Nella fattispecie ha voluto far notare come Fanelli venga un poco strattonato da Greta, visibilmente inalberata: “Gli altri le urlano per fermarla “non allunghiamo le mani”. Eppure altri concorrenti sono stati puniti e squalificati per molto meno. Come mai a Greta che infrange il regolamento con atteggiamenti violenti non hanno dato una punizione? I perbenismi sono i peggiori! E se è vero che un reality deve essere “giusto”, allora dovrebbe esserlo per tutti!”.

Il disappunto della Scarci ha raggiunto il culmine nella terza Stories. Ha continuato a scagliarsi contro gli altri concorrenti e rivendicare la presunta autenticità sua e del compagno: “Sono queste le maschere di cui parliamo e ciò che – nel nostro piccolo – cerchiamo di combattere. Finti buonisti, finta collaborazione, finta solidarietà. Tutti pronti a pugnalarti appena ti giri”. A far andare fuori giri la ragazza è stata l’applicazione del regolamento da parte dei vertici della trasmissione. Secondo la giovane c’è stata una disparità di trattamento tra i naufraghi. Naturalmente nell’invettiva vengono implicitamente messi sulla graticola coloro che hanno in mano le decisioni importanti da prendere per quanto riguarda il proseguo del programma: