Francesca Cipriani senza costume davanti le telecamere dell’Isola

Isola dei Famosi, Francesca Cipriani toglie il costume davanti le telecamere: la reazione dei naufraghi

Senza Francesca Cipriani l’Isola dei Famosi non sarebbe la stessa. L’esuberante bionda sa sempre come lasciare i suoi compagni di avventura senza parole. Questa volta, la dolce ragazza ha deciso di accettare la sfida lanciatagli da Jonathan. In un momento di svago, il naufrago ha voluto provocare la sua amica invitandola a togliersi il reggiseno davanti le telecamere nel modo più sensuale possibile, per poi entrare in acqua attraverso una affascinante sfilata. Se in primo momento sembrava non volerlo fare, subito dopo ha accettato e si è prestata al gioco senza troppi perché. I concorrenti del reality-show sono rimasti a guardare con il sorriso sulle labbra la performance della showgirl.

Francesca Cipriani senza mutande e reggiseno all’Isola dei Famosi

Jonathan aveva chiesto alla Cipriani di togliere il reggiseno ed entrare in acqua. La ragazza si è lasciata andare in un battibaleno e dopo pochi minuti ha tolto anche le mutandine. Le telecamere dell’Isola dei Famosi hanno ripreso l’esilarante siparietto della bella Francesca. Prima ha tolto il pezzo sopra, coprendosi con le mani il décolleté, poi si è tuffata intorno alle risate di tutti gli altri naufraghi. Successivamente, quando sembrava aver concluso il suo piccolo show, la donna ha regalato a tutti un altro grande colpo di scena. Senza rientrare in spiaggia, la naufraga ha deciso di togliere anche le mutandine e farsi una nuotata completamente libera da ogni tip di indumento.

Isola dei Famosi: Francesca Cipriani protagonista indiscussa

Che Francesca Cipriani sia la protagonista indiscussa di questa Isola è ormai un dato di fatto. La ragazza sta divertendo davvero tutti, anche se molti telespettatori continuano a chiedersi si ci fa o ci sia. In ogni caso, grazie a lei il pubblico riesce sempre a farsi una calorosa risata. Senza dubbio arriverò molto lontano, chissà se non la vedremo addirittura alla grande finale. I suoi siparietti, soprattutto quelli con Giucas Casella, stanno conquistando chiunque.