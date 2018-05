Francesca Cipriani contro Simone Coccia: “Mi mandava messaggi spinti”

Simone Coccia Colaiuta ci ha provato anche con Francesca Cipriani? Spuntano dei messaggi sospetti

Nuovi problemi per Simone Coccia Colaiuta. Dopo Lucia Bramieri e Elena Morali, anche Francesca Cipriani ha accusato il fidanzato di Stefania Pezzopane per via di alcuni messaggini troppo piccanti. Qualche settimana fa l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva rivelato a Pomeriggio 5 di essere stata “importunata” da un concorrente del Grande Fratello 15 ma solo ora ha deciso di svelare l’identità dell’uomo. Come sospettato da molti, si tratta di Simone, il primo finalista della nuova edizione condotta da Barbara d’Urso. Secondo quanto dichiarato dalla Cipriani al settimanale Nuovo, Simone avrebbe cominciato a scrivere dei messaggi spinti a Francesca dopo un incontro casuale in un bar.

Le dichiarazioni di Francesca Cipriani su Simone Coccia

“Mi diceva che avrebbe voluto andare all’Isola dei famosi con me e poi mi ha chiesto se volevo sue foto sensuali ma io gli ho risposto di no”, ha dichiarato Francesca Cipriani alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Il fattaccio” sarebbe accaduto circa tre anni fa, quando Simone era fidanzato solo da qualche mese con l’Onorevole Stefania Pezzopane. Coccia e la Cipriani si sono conosciuti in un bar e dopo quell’incontro hanno cominciato a scriversi. “Mi mandava messaggi spinti”, ha assicurato l’ex de La Pupa e il Secchione.

Francesca Cipriani: “Faccio il tifo per Simone e Stefania”

“Non so se abbia perso il vizio di fare queste bravate: dopo tanti anni sarà fedele? Io faccio il tifo per loro”, ha concluso Francesca Cipriani. Come reagirà Simone davanti a tali dichiarazioni?