The Kolors: momenti di paura per Stash. Cosa è successo

Momenti di paura e dolore per il frontman dei The Kolors, Antonio ”Stash” Fiordispino.

Il cantante ha annunciato sui suoi social di aver subito un furto in casa e di doversi assentare per gestire questa brutta situazione.

I fan della band erano preoccupati: nei giorni di uscita del nuovo singolo KARMA c’era un silenzio di tomba, nessun annuncio social, niente.

Poi è arrivata la motivazione: Stash fa sapere tramite un post di Instagram di aver subito un furto nella sua casa. Per fortuna sembra non sia successo niente di grave, Stash ha infatti ringraziato le forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente.

Ci ha tenuto inoltre a mostrarsi riconoscente verso i fan per aver mandato in top alle classifiche Karma, che si preannuncia il nuovo tormentone estivo (la canzone sarà infatti la colonna sonora che accompagna lo spot del Cornetto Algida).

Il Karma gira, dice Stash, e nei commenti le fan dei The Kolors cercano di sdrammatizzare con commenti ironici, per risollevare il morale del cantante: ”gira il karma, ma gira pure il ca…”, riferendosi al furto subito.

The Kolors: tutti i successi

I The Kolors si formano a Napoli nel 2009, dall’unione dei due cugini Antonio e Alex Fiordispino con Daniele Mona (sostituito da Dario Iaculli nel 2023) Prima di approdare in televisione però fanno lunga gavetta tra Milano e Londra, dove collaborano con artisti internazionali.

Il successo arriva però grazie a Maria De Filippi nel 2015: la band sbaraglia tutti gli avversari e vince l’edizione numero quattordici di Amici. Da qui la strada è stata tutta in discesa: dischi di platino come se piovessero, tutte le prime posizioni delle classifiche musicali.

Nel 2018 poi, i The Kolors approdano a Sanremo con il brano Frida, ma l’accoglienza è meno che tiepida. Tuttavia da qui si apre un altro capitolo della loro carriera: fino ad ora avevano puntato ad un pubblico giovanissimo con pezzi solo in inglese, dopo Sanremo invece si dedicano a fare musica totalmente in italiano e vengono ripagati dal pubblico che impazzisce per i loro tormentoni estivi come Italodisco.

Tornano a Sanremo nel 2024 con Un Ragazzo, Una Ragazza, classificandosi sedicesimi ma riscontrando successo dalle radio.