Federica Pellegrini pronta a voltare pagina con il cugino di Filippo Magnini? L’indiscrezione del settimanale Chi

Mentre Filippo Magnini vive felice e contento la sua storia d’amore con Giorgia Palmas Federica Pellegrini, ad oggi, sembra essere concentrata solo sul lavoro. Ultimamente, però, pare che la campionessa di nuoto sia stata vista sempre più spesso insieme ad un ragazzo. Si tratta, come riportato nell’ultimo numero del settimanale Chi, del cugino del suo ex Filippo Magnini, oggi preparatore atletico della Pellegrini. Da mesi i fotografi stanno loro alle calcagna ma, di fatto, nessuna foto o scatto rubato può attualmente confermare questi sospetti avanzati dal giornale di Alfonso Signorini.

Federica Pellegrini: dopo Filippo Magnini ritrova l’amore?

Circa due settimane fa a dare la notizia di un possibile nuovo amore nella vita di Federica Pellegrini era stato il settimanale Oggi. Il cinque aprile si parlava di un uomo misterioso e, nello stesso articolo, si faceva riferimento alla storia ormai archiviata con Filippo Magnini. Adesso a rincarare la dose però c’ha pensato pure Chi, pubblicando gli scatti inediti di lei insieme al suo preparatore. Le immagini, come già accennato, non sembrerebbero rivelare nulla di inedito (almeno nel campo sentimentale). Forse è un po’ azzardato dire che Matteo (il cugino di Magnini) sia la stessa persona di cui si parlava su Oggi? O forse no?

Filippo Magnini dopo Federica Pellegrini progetta il suo futuro insieme a Giorgia Palmas

Sempre su Chi, intanto, Filippo Magnini in una lunga intervista ha raccontato ai lettori la sua storia d’amore con Giorgia Palmas. I due stanno molto bene insieme e, anche se ancora può sembrare presto, sembrano entrambi sognare il matrimonio. Tra di loro c’è tanta complicità e le relazioni passate, ormai, sembrano essere davvero cadute nel dimenticatoio. I progetti futuri e i sogni, adesso, li condividono insieme e sia Filippo Magnini che Giorgia Palmas sembrano intenzionati a fare sul serio.