Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, ha una nuova fidanzata

Chi è la nuova fidanzata di Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari

Chicco Nalli e Tina Cipollari dopo dei tira e molla continui si sono separati e per l’uomo sembrerebbe essere entrata una nuova donna nella sua vita. A confermarlo è il settimanale Spy che lo fotografa con una ragazza. L’hair stylist Chicco Nalli ha la mano nella mano di Myr Garrido. La ragazza è una spagnola nata nel 1981. Attrice, ballerina di flamenco e modella. Myr Garrido si è fatta notare sia al cinema che in teatro. Nell’intervista al settimanale, Nalli chiarisce come è stato l’approccio con la donna e come si sono evoluti adesso i rapporti con la sua ex moglie Tina Cipollari con cui ha tre figli.

Chicco Nalli: così ho conosciuto Myr Garrido

“Ci siamo conosciuti su un set fotografico dove mi hanno chiamato come hair stylist e ci siamo subito presi in simpatia“ afferma Chicco Nalli su Spy in merito alla conoscenza con Myr Garrido. “Poi ci siamo sentiti al telefono e ci siamo confessati i nostri sentimenti“ afferma ancora. Nelle foto tra i due non manca nemmeno il bacio. Una nuova storia, dunque, per Chicco Nalli che dopo la separazione da Tina Cipollari decide di voltare pagina con una nuova donna.

Chicco Nalli su Tina Cipollari: “Con me o senza di me sarà ancora più forte”

Chicco Nalli parla anche della sua ex moglie Tina Cipollari dopo la separazione: “Abbiamo due caratteri forti, spesso ci siamo scontrati, ma c’è sempre stato un rispetto profondo. Certo, lei è come la vedete in tv, ha bisogno dello scontro e le ho tenuto testa per tanti anni, poi l’amore sfuma e rimane l’affetto per quella dolcezza iniziale del rapporto che ancora ricordo e il pensiero di avere avuto accanto una donna che è un vulcano di vita, con me o senza di me sarà ancora più forte“.