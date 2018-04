Elena Santarelli e il momento delicato che sta vivendo il figlio: “Non sta andando a scuola, le cure procedono, tanta pazienza”

Prosegue il momento delicato che sta vivendo Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. La modella, molto attiva e sensibile sui social, è tornata a parlare della situazione non facile. E lo ha fatto dal suo profilo Instagram, rispondendo ad alcuni follower che hanno chiesto come sta procedendo la vicenda. La showgirl ha confermato che il figlio di otto anni al momento non sta andando a scuola e che la terapia sta continuando. La fase non è per nulla semplice e occorre ‘tanta ma tanta pazienza’ per dirla con le sue parole. Negli ultimi giorni la conduttrice, sempre sul tema della malattia, è anche intervenuta in favore di Nadia Toffa, dopo che la giornalista delle Iene, non potendo essere presente all’ultimo appuntamento del programma Mediaset in quanto sta affrontando delle cure, è stata raggiunta da messaggi poco edificanti.

Santarelli torna a parlare della situazione di Giacomo: come prosegue la delicata vicenda

“Le cure procedono, di più non posso dire“, ha spiegato la bionda showgirl a chi le ha chiesto come stesse il figlio di 8 anni, che sta combattendo la lotta contro un tumore. Qualche giorno fa Elena, sempre dal suo profilo Instagram, conversando con un fan, ha inoltre fatto sapere che al momento Giacomo non sta frequentando la scuola: “Giacomo non sta andando a scuola e quindi spesso pranziamo assieme. E lui gradisce molto la mia pasta”. L’intervento è arrivato in occasione del Carbonara Day, a cui la Sanatarelli ha aderito, postando poi il piatto preparato sui social. Infine, è apparso un suo commento criptico (probabilmente la risposta è arrivata a qualcuno che le ha scritto in direct, cioè privatamente): “Preferisco risponderti qui. Tanta ma tanta pazienza, lì meglio che non ci torni”.

Nadia Toffa salta Le Iene, è in cura: la sfuriata di Elena contro i fan troppo esigenti

Dopo che Nadia Toffa ha dichiarato in diretta televisiva a Le Iene di aver avuto un cancro, la Santarelli aveva subito fatto sentire il suo appoggio alla giornalista. Sulla questione della iena, la moglie di Bernardo Corradi è tornata negli ultimi giorni a farsi sentire, dopo che la bresciana è stata bersagliata dalla troppa esigenza e curiosità di alcuni fan. Nella fattispecie Elena ha alzato i toni per spiegare che chi vive situazioni tanto delicate ha bisogno di tranquillità e pace, non di continue domande e commenti compassionevoli.