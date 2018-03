Einar Ortiz è il primo concorrente ammesso al Serale di Amici 2018

E’ Einar Ortiz il primo concorrente del Serale di Amici 2018. A deciderlo è stato l’esito della sfida con l’allieva Carmen Ferreri, ‘faccia a faccia’ musicale giudicato da Sara Andreani, Direttore marketing Warner Music Italia, andato in onda nel corso della puntata speciale del programma di Mediaset che è stata trasmessa sabato 17 marzo 2018 in diretta su Canale5.

Amici 2018: ecco com’è andata la super sfida con giudice esterno tra Carmen ed Einar

Ad Amici 2018 Einar ha vinto la sfida contro Carmen esibendosi con diversi brani: prima ha cantato l’inedito ‘Salutalo da parte mia’, non senza commozione, poi ha anche interpretato ‘Il diario degli errori’ di Michele Bravi, ‘Difendimi per sempre’ di Alessandra Amoroso, ‘Falco a metà’ di Gianluca Grignani (con mezzo disastro nel momento dell’attacco) ed, infine, ‘Io che amo solo te’ di Sergio Endrigo e ‘Portami via’ di Fabrizio Moro. Di contro, Carmen si è lasciata ascoltare sulle note di canzoni come ‘Scelgo te’ (il suo inedito), ‘La lontananza’ di Domenico Modugno, ‘Back to black’ di Amy Winehouse, ‘Oggi sono io’ di Alex Britti, un altro brano stavolta in lingua straniera e, per finire, un altro suo inedito dal titolo ‘La complicità’.

Einar è il concorrente preferito di Paola Turci. Il Serale di Amici 2018 inizia sabato 7 aprile

Ad Einar Ortiz è così andata la prima maglia verde del Serale di Amici 2018. La responsabilità è da ricercare nella proposta che la prof. di canto Paola Turci ha avanzato nel corso del nuovo speciale pomeridiano del sabato. La cantante, quest’anno arruolata nel cast del programma di Maria De Filippi in qualità di insegnante, ha infatti proposto alla commissione canto una sfida immediata (senza eliminazione) tra Einar e Carmen. Tutti d’accordo, si è dunque proceduto con la sfida tra i due allievi, così da stabilire ufficialmente il nome del primo dei concorrenti ammessi al Serale. Nuova fase, quest’ultima, che inizierà ufficialmente il prossimo sabato 7 aprile 2018, data in cui in prima serata ed in diretta su Canale5 andrà in onda la prima puntata della trasmissione prodotta per Mediaset da Fascino p.g.t.