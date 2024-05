Amici 23, Kumo punge Dustin e Lil Jolie: è guerra tra gli allievi

A poche settimane dalla fine della 23esima edizione di Amici, stanno pian piano uscendo le varie tensioni presenti tra allievi ed ex allievi. Ma, si proceda con ordine. Ieri, martedì 30 aprile, i concorrenti eliminati durante il Serale sono tornati in studio in qualità di “giudici speciali”. Questi hanno dovuto valutare delle esibizioni a scelta dei compagni ancora in gara. Tra complimenti e consigli, c’è qualcuno che si è lasciato andare a dei forti giudizi personali e non artistici. Nicholas, infatti, ha colto l’occasione per rimproverare Mida per l’atteggiamento avuto durante la rottura con Gaia, definendolo “parac*ulo“. Il ballerino è stato supportato da Lil Jolie, che ha applaudito alle sue parole, con tanto di frecciatine continue durante la puntata.

Da lì, sui social è nata una vera e propria bufera contro i due ex allievi, con la maggior parte degli spettatori che si sono schierati in difesa di Mida. Al che, Lil Jolie è intervenuta s Twitter e ha rincarato la dose, chiamando il cantante un “inetto” e mettendo diversi like contro di lui e i suoi fan. Ad un certo punto, anche un ex allievo si è intromesso in questa vicenda, ovvero Kumo. Ma, l’ex ballerino è stato abbastanza contraddittorio. Difatti, ha inizialmente messo “mi piace” al tweet di Lil Jolie contro Mida, per poi apprezzare altri post a favore del cantante, nei quali Lil Jolie e Nicholas venivano etichettati come “falliti“.

Diversi utenti hanno fatto notare l’incoerenza di questi gesti, ma Kumo ha risposto semplicemente dicendo: “Mi piaceva la frase di Lil, perché mi ci ritrovo (nell’inetto)”. Tuttavia, non è finita qui. Durante il daytime, è stato chiesto agli ex concorrenti chi pensano debba essere il prossimo a lasciare per sempre Amici. Il ballerino ha fatto il nome di Dustin, scatenando la furia dei fan dell’australiano. “Kumo ti è rimasto un po’ di rosicamento di c*lo”, ha scritto un utente. “Non ti preoccupare, non mi rode il c*letto”, ha subito contestato Kumo.

Mi piaceva la frase di lil, perché mi ci ritrovo (nell’inetto) — Tiziano Coiro (@kumooo_oo) April 30, 2024

Insomma, la classe di Amici 23 non sembra essere così unita come si credeva. Al contrario, attualmente sembra esserci una vera e propria “guerra” tra gli allievi. Nel frattempo, tanti sono in attesa di scoprire come reagiranno i concorrenti ancora in gara a tutte queste frecciatine da parte dei loro ex compagni.