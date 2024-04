Amici 23, Lil Jolie e il tweet al veleno contro Mida: “Inetto”. È bufera

Caos ad Amici. Nel daytime andato in onda oggi, martedì 30 aprile, gli allievi eliminati durante il Serale sono tornati in studio in qualità di “giudici speciali“. Gli ex concorrenti hanno dovuto valutare un’esibizione del Serale dei loro ex compagni ancora in gioco. I commenti sono stati prevalentemente positivi, tranne quelli su Mida, che è stato duramente criticato da Lil Jolie e Nicholas. Difatti, questi ultimi non si sono limitati a giudicare il lato artistico del compagno, bensì hanno avuto da ridire sul comportamento del milanese nei confronti di Gaia.

In particolare, Nicholas lo ha definito “parac*lo“, accusandolo di aver giocato con i sentimenti altrui. Lil Jolie ha reagito applaudendo le parole del ballerino, con tanto di frecciatine. Inoltre, nessuno degli eliminati ha fatto il nome di Mida come papabile vincitore di Amici. Il cantante è rimasto davvero male per questi giudizi, tanto da alzarsi e andarsene via. Alla luce di tutto ciò, Lil Jolie e Nicholas hanno ricevuto una pioggia di critiche da parte dei telespettatori. Diversi utenti sostengono che i loro commenti siano stati totalmente fuori luogo, dato che si doveva giudicare l’esibizione in maniera oggettiva e non mettere in mezzo antipatie personali.

Al che, Lil Jolie è subito intervenuta, peggiorando ancora di più la situazione. Prima, ha risposto ad un commento di un utente che definiva lei e Nicholas come “i più arroganti di quest’edizione”, scrivendo: “I più veri”. Successivamente, ha scritto un tweet andando ancora una volta contro Mida: “La verità è la più grande crudeltà che un uomo passa infliggere ad un inetto”. Dunque, un commento abbastanza velenoso, che ha fatto infuriare ancora di più i fan del cantante. Il post dell’ex allieva è stato sommerso da critiche: c’è chi le ha rimprverato una mancanza di empatia, chi le ha suggerito di focalizzarsi su se stessa anziché attaccare continuamente Mida, e chi addirittura parla di vera e propria cattiveria.

la verità è la più grande crudeltà che un uomo passa infliggere ad un inetto — lil jolie (@liljoliemusic) April 30, 2024

Ma, Lil Jolie sembra sempre più convinta della sua idea. Difatti, nel mezzo di questa bufera, ha continuato a mettere like contro Mida e i suoi fan. “Tutti che parlano di bagno di umiltà e idolatrano uno che si crede dio sceso in terra, ma quanti anni avete?”, è stato uno dei tweet ai quali ha messo mi piace, dando implicitamente all’ex compagno del poco umile. In risposta a chi l’ha accusata d’invidia per i dischi di platino di Mida, lei ha messo ulteriori like a commenti di utenti che sostengono che la qualità musicale non si misura solo con i numeri e che tali successi servono solo come “base per i balletti di TikTok”.

Insomma, ci sono pochi dubbi sul fatto che a Lil Jolie non stia particolarmente simpatico Mida. Tuttavia, quest’accanimento pare ormai eccessivo. A questo punto, bisogna capire se, una volta uscito da Amici, il cantante deciderà di replicare agli attacchi dell’ex compagna.