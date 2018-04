Chi vince l’Isola dei Famosi? Testa a testa tra due naufraghi: il pronostico

Chi vincerà l’Isola dei Famosi? I favoriti sono Francesca Cipriani e Nino Formicola, in arte Gaspare

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2018? Chi la spunterà tra Bianca Atzei, Jonathan, Francesca Cipriani, Nino Formicola e Amaurys Perez? Chiariamo subito chi ha meno probabilità di vincere tra i finalisti: si tratta della cantante Bianca. L’Atzei, giunta in Honduras per superare la fine della storia d’amore con Max Biaggi, ha poche probabilità di farcela. Il motivo? Gli ultimi gesti dell’artista non sono piaciuti al pubblico. Parliamo del fatto di aver nominato prima Jonathan, suo amico da tempo nel reality show, e poi Nino Formicola, che aveva scelto come primo finalista. Un comportamento piuttosto vago e incoerente che i telespettatori non hanno approvato.

Isola dei Famosi vincitori: Bianca e Amaurys hanno poche probabilità

Nell’ultimo mese all’Isola dei Famosi sono calate le probabilità di vittoria per Amaurys Perez. Il cubano – tra i favoriti del primo periodo del programma – ha perso quota dopo i numerosi scontri con gli altri naufraghi. In molti non hanno apprezzato i toni accesi che il pallanuotista ha usato nelle discussioni, come quella con il ritirato Franco Terlizzi. Lo stesso vale per Jonathan: il suo atteggiamento a volte ambiguo ha lasciato perplesso il pubblico. Dunque, chi rimane? Francesca Cipriani e Nino Formicola: sono proprio loro i due grandi favoriti della finale dell’Isola dei Famosi. Nei numerosi sondaggi che circolano sul web ma pure sui social network sono numerosi i commenti favorevoli alla procace opinionista di Barbara d’Urso e al comico. E anche i bookmaker sono favorevoli a questi nomi.

Nino Formicola e Francesca Cipriani i favoriti per la finale dell’Isola dei Famosi

I percorsi di Nino Formicola e Francesca Cipriani hanno conquistato i telespettatori dell’Isola dei Famosi. Il primo per il suo riscatto dopo la morte dell’amico e collega Zuzzurro, la seconda per la sua vivacità e simpatia. Chi la spunterà?