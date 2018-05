Netta di Israele: le curiosità sulla vincitrice dell’Eurovision 2018

Chi è Netta di Israele? La cantante che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2018

È Netta la cantante che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2018. La cantante di Israele ha trionfato con la canzone Toy. Ma chi è Netta? La giovane è una cantante israeliana di 25 anni. È nata a Hod HaSharon, città dove vive attualmente, nel 1993. Quando era bambina ha vissuto per quattro anni in Nigeria. Il suo nome completo è Netta Barzilai, ma seguendo l’esempio di Madonna e Beyoncé ha scelto come nome d’arte il suo semplice nome di battesimo. Oltre al suo sound particolare, un altro tratto caratteristico di Netta è sicuramente il peso. L’artista ha una corporatura robusta ma non ha mai voluto svelare di più.

Tutto quello che non sapete su Netta, la cantante che ha vinto l’ESC 2018

Prima di intraprendere la carriera nel mondo della musica Netta ha prestato servizio militare nel suo paese. Non solo: ha lavorato molto pure come baby sitter. Oltre alle sette note, Netta è una grande amante dei bambini e per il futuro non disdegna di diventare una maestra d’asilo. Inoltre, la ragazza non è sempre stata una cantante solista: per qualche anno ha fatto parte della band The Experiment.

Della sua vita privata si sa molto poco ma pare che Netta non sia fidanzata. Anche se ha molti amici ai quali è molto legata. Prima di vincere all’Eurovision Song Contest 2018, la canzone Toy ha trionfato su Youtube dove è diventato uno dei videoclip più visti. In più, ha scalato le classifiche musicali di Israele, Spagna e Regno Unito.

Il video di Toy di Netta: