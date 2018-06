Alfonso Signorini parla del permesso di soggiorno scaduto di Cecilia Rodriguez

Ha destato parecchio scalpore la notizia del permesso di soggiorno scaduto di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen è stata convocata in Questura a Capri, durante un soggiorno di relax e lavoro insieme al fidanzato Ignazio Moser e al fratello Jeremias Rodriguez. A dare la soffiata alle forze dell’ordine era stato Alfonso Signorini tramite il suo portale web 361 magazine. Il direttore di Chi aveva rivelato che l’argentina aveva il passaporto scaduto. Da lì sono partite le indagini e ne è emerso che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip doveva ancora rinnovare il suo permesso di soggiorno. Al momento Cecilia non ha ancora commentato l’accaduto mentre Signorini ne ha parlato al Corriere della Sera.

Le parole di Alfonso Signorini su Cecilia Rodriguez

“Mi hanno detto che lunedì alle 9 (domani, ndr) Cecilia dovrà presentarsi in via Fatebenefratelli a Milano per rinnovare il permesso”, ha confidato Alfonso Signorini al Corriere della Sera. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha lasciato Capri per volare in Georgia, dove sta per debuttare in qualità di regista al Teatro dell’Opera con il suo Simon Boccanegra di Verdi. Signorini l’ha poi buttata sul ridere: “Se serve, l’assumo io come badante”. Insomma, nulla di tragico: Cecilia Rodriguez dovrà solo regolarizzare la sua posizione. E per questo si sta godendo la fine del weekend a Capri con solarità e spensieratezza.