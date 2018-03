Quando si sposano Daniele Bossari e Filippa Lagerback? La data di nozze e la location del matrimonio

È ufficiale: Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposano il primo giugno 2018! A confermare la data trapelata qualche giorno fa è stata la stessa valletta di Che tempo che fa a Spy. Ma perché la data di nozze è stata cambiata? Inizialmente, infatti, il vincitore del Grande Fratello Vip aveva parlato di venerdì 8 giugno ma il matrimonio è stato anticipato di una settimana a causa di un disguido. A raccontarlo è stata la stessa modella svedese alla nuova rivista Mondadori: “Daniele ha semplicemente dato l’annuncio in tv prima di avere la conferma della location, ma ora possiamo dirlo con con certezza: ci sposiamo il 1 giugno, a Varese. Sarà una grande festa a base di relax e divertimento”.

Dove si sposano Daniele Bossari e Filippa Lagerback? La location a Varese

Per il loro matrimonio, Bossari e Filippa hanno scelto le Ville Ponti di Varese. Si tratta di un elegante complesso di tre dimore storiche immerse in un parco secolare di 5 mila metri quadrati, sulla collina di Biumo Superiore, nel quartiere di Varese. Dunque, come anticipato dall’opinionista dell’Isola dei Famosi, l’evento si terrà in Italia, in un posto raggiungibile dai numerosi invitati. Senza contare che da tempo Filippa e Daniele Bossari hanno scelto di vivere nel varesotto, lontano dalla frenesia della vicina metropoli milanese.

Chi sono gli invitati al matrimonio di Bossari e Filippa Lagerback? Flaherty testimone

Come fa sapere Spy, gli inviti del matrimonio di Daniele e Filippa sono già partiti. Non mancheranno i personaggi famosi ma al momento sono confermati solo tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Lorenzo Flaherty (che farà da testimone a Bossari), Luca Onestini e Raffaello Tonon.