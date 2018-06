Belen Rogriduez senza Iannone al concentro di Fedez: l’incontro con il padre di Chiara Ferragni

Della crisi tra Belen e Andrea Iannone si è detto e scritto tanto in questi giorni. Ad alimentare queste voci, inoltre, sembrerebbe aver contribuito la stessa Rodriguez. Come? Per esempio mostrandosi sola agli ultimi eventi pubblici senza il suo compagno. Tra questi, però, quello che ha fatto più scalpore è stato il concerto di Fedez e J-Ax. Iannone infatti, impegnato al Mugello, non c’era a San Siro e, nel frattempo, un fan inaspettato si è fatto spazio tra la folla per incontrare Belen. Si tratterebbe, nello specifico, del padre di Chiara Ferragni, fashion blogger e futura moglie di Fedez. A rivelarlo è stato il settimanale Chi che, a tal proposito, ha aggiunto anche alcuni dettagli relativi all’assenza di Iannone.

Belen e Iannone in crisi: al concerto di Fedez la showgirl è sola e il padre di Chiara Ferragni ne approfitta per chiederle un selfie

“La showgirl argentina ha preferito presenziare al concerto di San Siro e non volare al Mugello, come aveva fatto negli anni passati, per sostenere il pilota Andrea Iannone (i due sarebbero ancora in crisi)” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Cosa c’entra in tutto questo il padre di Chiara Ferragni? Ebbene, stando a quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini, “Tra i fan di Belen nel backstage si è palesato Marco Ferragni, padre della blogger, che ha chiesto un selfie alla Rodriguez”. Belen Rodriguez, quindi, non era poi del tutto sola all’evento.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: storia arrivata già al capolinea?

Non sono passati tanti mesi da quando su Chi venivano pubblicate in esclusiva le immagini della casa extralusso in Svizzera dove Belen e Iannone avevano scelto di andare a convivere insieme. I progetti della coppia, però, oggi sembrerebbero aver registrato una battuta d’arresto. La crisi reggerà all’arrivo dell’estate o le distrazioni della nuova stagione contribuiranno ad allontanare ancora di più i due? Staremo a vedere.