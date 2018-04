Grande Fratello, Baye Dame verrà squalificato? Le parole di Barbara d’Urso parlano chiaro

Com’era prevedibile, nella puntata odierna di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha parlato di quanto accaduto ieri, mercoledì 25 aprile, nella Casa del Grande Fratello. La conduttrice napoletana ha condannato il comportamento di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar e annunciato che ci saranno dei provvedimenti seri. Barbarella è da sempre contro la violenza sulle donne e il bullismo e vedere certe scene l’ha parecchio amareggiata. Tanto che oggi non ha condotto con la sua solita verve e solarità. “Ieri ero a casa e ho visto quanto accaduto tra Baye Dame e Aida. Per me è inaccettabile. Ho chiesto al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti. Questi provvedimenti vi verranno presto comunicati. Perché io non ci sto“, ha chiarito la d’Urso.

Baye Dame al Grande Fratello: la decisione finale lunedì sera in diretta

Dunque, toccherà aspettare lunedì sera – nel corso della diretta della terza puntata – per capire se Baye Dame verrà squalificato al Grande Fratello. Ma le parole di Barbara d’Urso sono più che mai chiare e l’atteggiamento del ragazzo è stato troppo aggressivo e irruento. Senza dimenticare la polemica scoppiata sui social network: tutto il pubblico, ben compatto, ha chiesto la squalifica immediata del gieffino. Intanto Baye Dame è già stato messo al corrente di tutto: nella Casa di Cinecittà è stato letto un comunicato nel quale sono stati annunciati provvedimenti seri per quanto accaduto nelle ultime ore.

Grande Fratello, lite Baye Dame e Aida Nizar: il messaggio di Simona Izzo

In giornata, anche l’opinionista Simona Izzo si è espressa sulla faccenda con un tweet che ha subito ricevuto parecchi like e condivisioni. “Sono certa che verranno presi gli opportuni provvedimenti, ciò che è successo non può essere sottovalutato e non è tollerabile che il branco si scagli con violenze verbali e psicologiche contro una persona, in questo caso una donna. Esprimo tutta la mia solidarietà ad Aida e la abbraccio fortemente“, ha scritto Simona su Twitter.