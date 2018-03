Chi sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello? Barbara d’Urso torna in pole position dopo il rifiuto di Barbara Palombelli

Barbara d’Urso pronta a tornare alla guida del Grande Fratello. Come fa sapere Davide Maggio, nelle ultime ore la conduttrice napoletana ha avuto una riunione con i vertici Mediaset per discutere della possibilità di condurre per la quarta volta il reality show. E sì, perché Barbarella ha già condotto tre edizioni del popolare programma di Canale 5. E dopo il rifiuto di Barbara Palombelli e Ilary Blasi i vertici della rete del Biscione avrebbero richiamato la dottoressa Giò per la nuova edizione che partirà in primavera, più precisamente il prossimo aprile subito dopo la fine dell’Isola dei Famosi.

La riunione segreta di Barbara d’Urso con Mediaset

“Barbara D’Urso ha incontrato Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche Mediaset, per parlare di una clamorosa proposta: la conduzione di Grande Fratello 2018″ si legge sul popolare blog televisivo. Una proposta che sicuramente farà gola alla d’Urso, che da tempo sogna di tornare a condurre un programma in prima serata. Una trasmissione che non intaccherà Pomeriggio 5 e Domenica Live: considerati gli ultimi dati d’ascolto – sempre eccellenti – è difficile che Barbara abbandoni le sue creature pomeridiane. Ma come riuscirà a gestire tre show? Senza contare che i due format pomeridiani vanno in onda da Milano mentre il GF è storicamente trasmesso da Roma…

Perché Barbara Palombelli ha rifiutato il Grande Fratello

Ma perché Barbara Palombelli ha rifiutato la conduzione del nuovo Grande Fratello? Come spiegato da Spy, la giornalista ha deciso di declinare l’invito dopo settimane di riflessioni, ipotesi e riunioni. La moglie di Francesco Rutelli era intenzionata a prendere il comando dello show ma avrebbe voluto più tempo per costruire una conduzione differente dalle precedenti e che rispondesse alle sue esigenze. Forse un ritorno alle origini – allo stile di Daria Bignardi – ma l’urgenza di andare in onda in primavera ha spinto la signora di Forum a non accettare la proposta.

Perché Ilary Blasi ha rifiutato il Grande Fratello

All’inizio la produzione del Grande Fratello aveva contattato Ilary Blasi, che ha registrato ottimi ascolti con le prime due edizioni del Grande Fratello Vip. La moglie di Totti ha preferito non accettare: la bionda romana vuole concentrarsi sulla terza edizione del suo show, in programma per il prossimo settembre.

Resta in piedi l’ipotesi Belen Rodriguez al Grande Fratello

Dopo il rifiuto di Barbara Palombelli e Ilary Blasi, Canale 5 ha ripensato anche a Belen Rodriguez, che si è già sottoposta ad un provino per tale ruolo. Ma qualcuno ha tirato in ballo Barbara d’Urso, che sicuramente ha più esperienza dell’argentina in fatto di reality show. Chi la spunterà?