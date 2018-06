Ascolti tv 4 giugno 2018: com’è andata la finale di Grande Fratello 15

Grande Fratello 2018, ascolti tv: ieri sera la finale seguita da 3,8 milioni di telespettatori

Ecco gli ascolti tv registrati dalla finale di Grande Fratello 2018. Ieri sera, in prima serata su Canale5, l’ultima puntata di “GF 15” è stata seguita da una media di 3 milioni 797 mila telespettatori, pari al 23,6% di share. Questi i dati d’ascolto relativi all’ultimissimo appuntamento del reality, ieri iniziato alle ore 21.30 circa e terminato oltre l’1 e mezza di notte. Un ultimo appuntamento che ha visto trionfare Alberto Mezzetti (picchi del 43% di share durante la proclamazione del vincitore), Gina Lollobrigida nella Casa come super ospite e la sfida al televoto tra i finalisti. Se in share il dato è migliore rispetto a quello registrato dalla finale del “GF 14” (22,01%), dal confronto in valori assoluti l’ultima finalissima sembra uscirne peggio (4 milioni 308 mila gli s.m davanti al televisore nel 2015). Si chiude così, con questi risultati, la prima versione “vip nip” del reality, come qualcuno l’ha definita, presentata da Barbara D’Urso.

Ascolti tv prima serata di lunedì 4 giugno 2018

La finale di Grande Fratello 15 ha avuto diversi competitor. Primo su tutti Italia – Olanda su Rai1. Secondo gli ascolti tv riguardanti la prima serata di lunedì 4 giugno 2018, ieri sera la partita amichevole di calcio è stata vista da una media di 6 milioni 20 mila telespettatori, pari al 24,2% di share. A dare del filo da torcere ai saluti finali di “GF 2018” ci hanno pensato anche Report su Rai3 (con 1 milione 752 mila telespettatori medi ed il 7,3%) e Trespass su Rai2 (1 milione 522 mila s.m; 6,27%). Anche la concorrenza “interna” ha fatto il suo. Su Italia1 Scontro tra titani ha appassionato 1 milione 297 mila s.m, con il 5,68%. Mentre su Rete4 Banana Joe è stato replicato per 1 milione 154 mila s.m (5,18%). Quindi, su La7 a seguire Assassinio sul treno sono stati in media 945 mila s.m, pari al 3,86%.

Qui i dati d’ascolto di domenica 3 giugno.

Reazione a Catena 2018 parte dal 22%: ascolti tv 4 giugno

Lunedì 4 giugno se su Canale5 il “GF 15” ha chiuso per questa edizione, su Rai1 ha debuttato Reazione a Catena 2018. La prima puntata, presentata dal nuovo conduttore Gabriele Corsi, ha incuriosito 3 milioni 661 mila telespettatori medi, pari al 22,11% di share. Di contro, Caduta Libera ha raggiunto ascolti tv pari a 3 milioni 265 mila s.m e il 21,35%.