Ascolti tv, 27 marzo 2018: L’Isola (22,4%), Inghilterra – Italia (23,6%)

Ascolti tv martedì 27 marzo 2018: ieri sera L’Isola dei Famosi vista da…

Ecco tutti gli ascolti tv di martedì 27 marzo 2018. Ieri sera su Canale5 la decima puntata de L’Isola dei Famosi (tra le altre cose, con Mara Venier in lacrime per l’omaggio in studio a Fabrizio Frizzi) è stata vista da una media di 4 milioni 360 mila telespettatori, pari al 22,4% di share. Su Rai1 la partita di calcio Inghilterra – Italia è stata seguita da 6 milioni 261 mila telespettatori medi, con il 23,6%. Per la sfida dei talk, su Rai3 Carta Bianca con Bianca Berlinguer ha interessato 1 milione 301 mila spettatori (5,6%), mentre su La7 Di Martedì con Giovanni Floris ha incuriosito 1 milione 666 mila tele-utenti (7,1%). Su Italia1 il film La Fabbrica di Cioccolato ha appassionato 1 milione 586 mila curiosi di cinema in tv (6,6%). Su Rete 4 Il Miracolo di Fatima totalizza un ascolto medio pari a 1 milione 227 mila tele-seguaci ed il 4,7% di share.

Gli altri ascolti tv di ieri, 27 marzo 2018: Avanti un altro torna su Canale5 e segna il 23,5% di share

Ora tutti gli altri gli ascolti TV di ieri, 27 marzo 2018 relativi ai restanti programmi televisivi di Rai e Mediaset. In access prime time su Canale5 Striscia la notizia segna un risultato pari a 4 milioni 992 mila telespettatori medi ed il 18,7% di share. Nel preserale, Rai1 con Techetecheté (dedicato alla coppia Al Bano e Romina Power) porta a casa una media di 2 milioni 898 mila spettatori, con il 17%; mentre su Canale5 Avanti un altro (tornato in video dopo lo stop a Mediaset in segno di lutto per Fabrizio Frizzi) è stato visto da 4 milioni 205 mila spettatori (23,5%). Il pomeriggio La Vita in Diretta è seguita da 2 milioni 199 mila – 2 milioni 601 mila utenti medi (19,7% di share nella prima parte; 22,4% nella seconda), mentre Pomeriggio 5 ha raccolto l’attenzione di 2 milioni 29 mila – 2 milioni 20 mila e 1 milione 899 mila spettatori (18,5% nella prima parte; 16,9% nella seconda e 14,7% nella terza ed ultima). Nel pomeriggio bene anche Detto Fatto su Rai2, Uomini e Donne (Trono Classico, ma con una piccola incursione-scherzo di Gemma Galgani) e Amici – Verso il Serale su Canale5, visti rispettivamente da: 919 mila (6,9%), 2 milioni 795 mila (21,9%, escluso il segmento Uomini e Donne – Finale) e 2 milioni 364 mila telespettatori (22,9%). Al mattino La Prova del Cuoco (che ieri si è aperta col saluto commosso di Antonella Clerici a Fabrizio Frizzi) ha registrato dati Auditel pari a 2 milioni 209 mila spettatori (18,85), mentre Rai2 con la puntata speciale de I Fatti Vostri dedicata al conduttore scomparso si porta a quota 1 milione 49 mila spettatori (10,9%). Questi i dati Auditel relativi agli ascolti tv registrati dai principali programmi televisivi in onda nella giornata di ieri, martedì 27 marzo.