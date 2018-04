Ascolti tv, 23 aprile 2018: la seconda puntata del GF 15 al 20,95% di share

Ascolti Grande Fratello 23 aprile 2018: ieri sera la seconda puntata vista da 3,4 milioni di spettatori

In quanti hanno visto la seconda puntata di Grande Fratello 15? Ecco gli ultimi dati con gli ascolti tv di lunedì 23 aprile 2018. Ieri sera a seguire il nuovo appuntamento col reality di Canale5 sono stati in media 3 milioni 479 mila telespettatori pari al 20,95% di share. Dopo un primo cambio di programmazione, la conduttrice di GF 15 aveva parlato della seconda puntata bollandola come “fisiologicamente esposta ad un calo d’ascolti“. Questi i risultati d’ascolto dopo che lunedì 17 marzo 2018, per la prima puntata della quindicesima edizione del programma, davanti alla TV ci sono stati 3 milioni 598 mila spettatori medi. Del resto, questa settimana la trasmissione di Mediaset è andata in onda di lunedì sera e ha avuto “contro” Il Commissario Montalbano. Per la fiction di Rai1 l’episodio in replica “Il gioco delle tre carte” è stato visto da 6 milioni 385 mila telespettatori medi con il 27,11% di share, risultando il “più visto della prima serata“, scrive la RAI.

⚡️Con oltre 6milioni 300mila spettatori e il 27,1% di share, #Montalbano si conferma il più visto della prima serata.#AscoltiTv @MontalbanoRai @RaiUno pic.twitter.com/5Zw9S7yS3o — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 24, 2018

Ascolti tv 23 aprile 2018 prima serata: Report registra il 7,7% di share

Dati per certi gli ascolti tv di GF 15 e Montalbano, ecco come sono andati in termini di share e valori assoluti anche gli altri programmi in onda lunedì 23 aprile 2018 in prima serata. Ieri sera su Rai3 Report è stato visto da 1 milione 770 mila spettatori medi (7,7%), per una puntata che ha trasmesso anche la nuova inchiesta “Attici e monovani di Stato”. Italia1, col film Il Cavaliere oscuro, ha incollato al televisore 1 milione 24 s.m (5,11%). Su Rai2 la pellicola Iron Man 3 è piaciuta a 1 milione 114 mila s.m (4,88%). Rete4, con il cult I due super piedi quasi piatti ha divertito 1 milione 89 mila s.m (4,79%). La7, con Fair Game, ha portato a casa un seguito pari a 434 mila s.m (1,79%).

Ascolti tv 23 aprile 2018 preserale: Caduta Libera al 20,76%

Lunedì 23 aprile 2018 su Canale5 c’è stato anche il debutto di Caduta Libera. Ieri, nel preserale della rete ammiraglia Mediaset, a seguire la prima puntata della sesta edizione condotta da Gerry Scotti sono stati in media 3 milioni 418 mila spettatori (20,86% di share). La prima parte, Caduta Libera – Inizia la sfida, ha raggruppato 2 milioni 304 s.m (18,94%). Su Rai1 L’Eredità con Carlo Conti ha registrato ascolti pari a 4 milioni 238 mila s.m (24,94%). Tali valori assoluti scendono a 2 milioni 708 mila s.m nella prima parte L’Eredità – La sfida dei sette (20,94%).