Ascolti tv, 21 marzo 2018: David di Donatello (14,3%), Il Cacciatore (7,4%)

I principali ascolti TV del 21 marzo 2018: i David di Donatello visti da 3 milioni di spettatori

Quali “sorprese” aspettarsi dai principali ascolti TV del 21 marzo 2018? Dati Auditel alla mano, ieri sera in prima serata su Rai1 i David di Donatello 2018 (con Carlo Conti e tanti ospiti) sono stati seguiti da una media di 3 milioni 12 mila telespettatori (14,3% di share), mentre su Canale5 “Tutte le strade portano a Roma”, film con Raoul Bova e Claudia Cardinale, ha catturato l’attenzione di 3 milioni 105 mila telespettatori (13%). Chi l’ha visto? ha portato Rai3 a quota 11,1% di share e 2.394.000 telespettatori; Le Iene su Italia1 hanno suscitato interesse per 2.249.000 tele-utenti, con l’11,8%; quindi la nuova puntata de Il Cacciatore, serie TV-novità di Rai2 con Francesco Montanari è stata vista da 1.749.000 tele-addicted, risultato pari al 7,4%.

Tutti gli altri ascolti tv di ieri sera, mercoledì 21 marzo: Partita Mundial (2,6%), Atlantide (2,7%)

Spulciati i principali ascolti TV di mercoledì 21 marzo 2018, ecco quali sono anche tutti gli altri dati Auditel relativi alla prima serata televisiva di ieri. Su Rete 4 la Partita Mundial – Italia vs Resto del mondo ha intrattenuto 658.000 telespettatori medi, con il 2,6% di share. Su La7 Atlantide è stato seguito da una media di 603.000 telespettatori pari al 2,7%. In coda Tv8 col film “Angeli e demoni” (2,6% di share; 561.000 telespettatori) e Nove, che con la pellicola “Jumanji” realizza un ascolto pari al 2,1% e 492.000 telespettatori medi.

Gli ascolti TV del preserale e del pomeriggio di ieri, 21 marzo: Striscia la notizia (20,7%), Soliti Ignoti (19,1%)

In access prime time, come sempre buoni ascolti sia per Soliti Ignoti – Il ritorno sia per Striscia la notizia. Ieri sera, mercoledì 21 marzo 2018 il quiz di Rai1 condotto da Amadeus ha segnato il 19,1% di share, con 5.074.000 telespettatori, mentre su Canale5 il tg satirico di Antonio Ricci ha fatto registrare il 20,7%, con 5.482.000. Nel preserale, L’Eredità porta a casa il 25,83% di share (5.342.000 telespettatori), mentre Avanti un altro viene visto da 4.531.000 utenti tv (22,6%). Al pomeriggio La Vita in Diretta conquista rispettivamente l’11,8% (1,4 milioni di telespettatori nella prima parte) ed il 14,9% (1,88 milioni nella seconda), mentre Pomeriggio5 è ancora una volta tra i programmi leader, con il 17,8% (2,1 milioni nella prima parte), il 18,6% (2,4 milioni nella seconda) e il 16,8% (2,4 milioni nella terza). In daytime bene anche Detto Fatto su Rai2 al 7,2% (982.000 telespettatori), Uomini e Donne al 24,6% (3.334.000; escluso il segmento Uomini e Donne – Finale) e Amici – Verso il Serale al 22,9% (2.580.000) su Canale5.