Ascolti Tv 29/4: Isola, Viva la Danza, STEP: batoste e successi

Il ritorno in televisione di Roberto Bolle con Viva la Danza (Rai Uno) non ha convinto il pubblico totalizzando solo 2,3 milioni di spettatori e il 14,08%. Male anche L’Isola dei Famosi (Canale Cinque) che ha intrattenuto 2,2 milioni di utenti con il 16,92% di share. Nuovo successo, invece, per Stefano De Martino che con Stasera tutto è possibile (Rai Due) ha raccolto 1,9 milioni di telespettatori e l’11,83% di share. Sopra il milione di spettatori anche Transporter 3 (Italia 1) e 100 minuti (La7).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 29 aprile 2024:

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha raccolto 2.230.000 spettatori (16,92% di share);

Rai Uno: Viva la Danza ha totalizzato 2.334.000 spettatori (14,08%);

Rai Due: Stasera tutto è possibile ha avuto 1.924.000 spettatori (11,83%);

Italia 1: Transporter 3 ha fatto compagnia a 1.495.000 spettatori (7,83%);

Rai Tre: Far West ha coinvolto 563.000 spettatori (2,65%) nella prima parte e 583.000 (3,49%) nella seconda;

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 838.000 spettatori (5,73%);

La7: 100 minuti ha convinto 1.134.000 spettatori (6,17%);

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 374.000 spettatori (1,91%);

Nove: Cash or Trash – Speciale Prime Time ha conquistato 401.000 spettatori (2,10%).

Ascolti tv lunedì 29 aprile 2024: preserale e access prime time

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.297.000 utenti (21,91%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.745.000 spettatori (27,18%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.267.000 persone (15,58%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.697.000 spettatori (24,78%) nella prima parte e nella seconda da 3.971.000 spettatori (27,70%);

Canale 5: Avanti un altro! ha ottenuto 1.521.000 telespettatori (14,83%) nella prima parte e ne ha avuti 2.595.000 (19,39%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.296.000 spettatori (6,47%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.594.000 spettatori (7,53%);

Rete Quattro: Prima di Domani ha informato 622.000 spettatori (3,02%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.662.000 spettatori (7,88%);

Tv8: Tris per vincere ha intrattenuto 557.000 utenti (2,67%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics ha registrato 401.000 telespettatori (2,10%).

Ascolti tv lunedì 29 aprile 2024: il pomeriggio

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.461.000 spettatori (12,78% di share) nella prima parte e da 1.419.000 utenti (15,14%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.704.000 spettatori (21,18%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.482.000 spettatori (20,75%) nella prima parte e 1.878.000 utenti nella seconda (22,88%);

Rai Due: Bella Ma’ un netto di 531.000 utenti (6,53%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.424.000 telespettatori (20,22%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.207.000 telespettatori (19,45%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.553.000 spettatori (26,66%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.520.000 utenti (18,96%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.357.000 spettatori (18,44%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.174.000 spettatori (16,39%) nella prima parte e di 1.108.000 utenti (13,47%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di lunedì 29 aprile