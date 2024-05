Ascolti tv, tonfi e trionfi: Belve resiste ma Mediaset non ha rivali

Martedì 30 aprile la Champions League ha sbaragliato la concorrenza (4.162.000 spettatori, share pari al 20.3%), contro Rai 1 con il film Purché finisca bene – Digitare il codice segreto, che si è fermato a 12.4% di share (2.297.000 spettatori). Ottimo Belve che chiude l’ultima puntata con 1.981.00 spettatori, pari al 11.6% di share. Bene anche Le Iene con 9.4% di share, 1.428.000 spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time del 30 aprile:

Rai1: Purché finisca bene – Digitare il codice segreto ha attirato 2.297.000 spettatori pari al 12.4% di share.

ha conquistato 4.162.000 spettatori e il 20.3% di share. Rai2: Belve è stato visto da 1.981.000 spettatori pari all’11.6%.

ha intrattenuto 1.428.000 spettatori con il 9.4%. Rai3: Tra due mondi totalizzato 636.000 spettatori e il 3.2%.

ha attirato di 709.000 spettatori, ovvero il 4.8%. La7: DiMartedì è stato visto da 1.202.000 spettatori, con il 7%.

ha incollato 358.000 spettatori con il 2.2%. Nove: La maschera di Zorro ha richiamato 341.000 spettatori, pari al 2% di share.

Ciò che ha attirato maggiormente il pubblico di Canale 5 è la partita che indubbiamente ha ormai un parterre fisso che non cambierebbe canale per nulla al mondo. È pur vero però che la controproposta del competitor non era abbastanza forte. Infatti il film mandato in onda era in replica. Forse anche per lasciare più spazio a Belve che quest’anno ha chiuso in bellezza dopo una stagione da record.

Ascolti tv 30 aprile: preserale e access prime time

Rai1: Cinque Minuti attira 4.352.000 spettatori (23%) Affari Tuo 5.585.000 spettatori (26.3%).

ha avuto 3.908.000 spettatori pari al 26.8%. Canale5: Striscina la Notizina di 12 minuti raccoglie 2.942.000 spettatori pari al 15.2%.

ha attratto 2.853.000 spettatori (20.8%) Su Rai2: TG2 Post interessa 690.000 spettatori pari al 3.2%.

ha catturato 1.383.000 spettatori (6.8%). Su Rai3: Il Cavallo e la Torre ha reso partecipi 1.244.000 spettatori (6.3%)

è stato visto da 1.554.000 spettatori (7.3%). Rete4: Prima di Domani ha coinvolto 741.000 spettatori e il 3.6%.

ha catturato 1.618.000 spettatori (7.8%). Tv8: Tris per Vincere ha a malapena attirato 367.000 spettatori pari all’1.8%.

Ascolti tv 30 aprile: pomeriggio

Rai1: La Volta Buona ha attratto 1.533.000 spettatori con il 13.5% nella prima parte, mentre 1.528.000 spettatori con il 16.2% nella seconda parte.

ha conquistato 1.708.000 spettatori con il 20.8% Rai 1: La Vita in Diretta ottiene 1.847.000 spettatori con il 21.7%.

conta 2.590.000 spettatori pari al 21.4% di share. Canale 5: Endless Love guadagna 2.278.000 spettatori pari al 20%.

colpisce ancora con 2.583.000 spettatori pari al 26.8%. Canale 5: Amici ottiene 1.742.000 spettatori (21.2%).

cattura 1.530.000 spettatori (20.1%). Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto nella prima parte il 17.3% di share, con 1.324.000 spettatori e a 1.164.000 spettatori (13.8%) nella seconda parte.

Ascolti tv 30 aprile: mattina