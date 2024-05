Ascolti tv 1/5 – Concertone, Pupa e Secchione, ammiraglie: batoste

Ammiraglie deludenti e appaiate. La stranezza (Rai Uno) e Corro da Te (Canale Cinque) inchiodati al 13.6% di share. Il Concertone del Primo Maggio (Rai Tre) non brilla e si ferma all’11.9%. La Pupa e il Secchione (Italia Uno) sempre più in basso con il 4.7%. Numeri da flop. Bene Delitti in paradiso (Rai Due) e In viaggio con Barbero (La7), rispettivamente al 6.4% e al 5.3%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 1 maggio 2024:

Rai 1: La stranezza ha conquistato 2.361.000 spettatori (13.6% di share);

Canale 5: Corro da Te ha conquistato 2.249.000 spettatori (13.6% di share);

Rai 2: Delitti in Paradiso ha radunato 1.116.000 spettatori pari (6.4% di share);

Rai 3: Il Concertone dalle 21.25 alle 0.22 ha segnato 1.837.000 spettatori (11.9% di share);

Rete 4: Fuori Dal Coro totalizza un a.m. di 1.050.000 spettatori (7.5% di share);

Italia 1: La Pupa e Il Secchione ha ottenuto 724.000 spettatori (4.7% di share);

La 7: In Viaggio con Barbero ha segnato 964.000 spettatori (5.3% di share);

Tv8: GialappaShow ha divertito 741.000 spettatori (4.5% di share);

Nove: Il Tesoro dell’Amazzonia ha siglato 414.000 spettatori (2.3% di share).

Ascolti tv mercoledì 1 maggio 2024: preserale e access prime time

Concertone non brilla e si ferma al 10.5%.

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.571.000 spettatori (27.3%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha raccolto 4.150.000 spettatori (21.7%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.019.000 persone (14.9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.234.000 spettatori (22.1%) nella prima parte e nella seconda da 4.219.000 spettatori (25.8%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 1.872.000 telespettatori (13.2%) nella prima parte e ne ha avuti 2.820.000 (17.7%) nella seconda;

Rai Tre: Il Concerto del Primo Maggio ha avuto 2.050.000 spettatori (10.5%).

Ascolti tv mercoledì 1 maggio 2024: il pomeriggio

Il Concertone non sfonda e balla tra l’11% e il 12.6%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.586.000 spettatori (13.2% di share);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.278.000 spettatori (18.6%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 1.002.000 spettatori (8%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 652.000 spettatori (5.7%);

Rai Tre: Concertone del Primo Maggio da Roma ha registrato nella presentazione (15:18 – 16:09) 1.286.000 spettatori (11.1%) e nel programma (16:09 – 18:57) 1.514.000 spettatori (12.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.287.000 telespettatori (16.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.924.000 spettatori (16.1%);

Canale 5: Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah ha avuto 1.121.000 spettatori (9.3%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 1 maggio 2024