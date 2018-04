Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 Aprile 2018: Hernando nei guai

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Camila rivela a Hernando di essere incinta

Nuove puntate ricche di colpi di scena ci attendono nel corso della prossima settimana de Il Segreto. A Punte Viejo è aria di cambiamento. Los Menantiales non sembra riuscire ad incrementare le vendite e questo fa sì che Hernando si indebiti sempre di più. Il buon Dos Casas si trova a far fronte alle minacce degli strozzini. Camila ormai sa tutto e anche lei riceve la visita di quei malviventi che hanno prestato il denaro a suo marito. A grande sorpresa, Aquilino si rende disponibile a pagare il debito di Dos Casas. In ogni caso, le intenzioni dell’uomo sono tutt’altro che buone. Beatriz continua a vedersi e ad accettare le avance del nuovo collaboratore di suo padre. I due vengono anche visti da Adela, che non sembra sia molto felice degli atteggiamento che l’uomo ha nei confronti della giovanissima Dos Casas.

Il Segreto anticipazioni: Prudencio si sente in colpa per la morte di Ana

In tutto questo trambusto, Camila comunica ad Hernando e a tutti i suoi cari di essere incinta. Finalmente è arrivata una buona notizia in casa dei Dos Casas. In tutto ciò, Beatriz affronta Marcela e le comunica che non si è assolutamente data per vinta e continuerà a lottare per Matias. Quest’ultimo sembra però essersi finalmente innamorato di sua moglie e futura madre della sua bambina. A La Villa le cose non vanno benissimo. Prudencio inizia a sentirsi in colpa per la morte di Ana e comunica a Francisca di volersi consegnare alla Guardia Civile.

Anticipazioni Il Segreto: il nuovo piano di Francisca

Saul consiglia a suo fratello di chiedere perdono a Julieta. In tutto ciò, la Montenegro invita Prudencio a non costituirsi e gli comunica che ha intenzione di dare alla giovane donna e a Consuelo la possibilità di vivere in un’altra delle sue proprietà. In ogni caso, durante la notte la dark-lady de Il Segreto ordina a Mauricio di distruggere l’abitazione.