Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella pronti per Pechino Express

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina fidanzati: dopo Ballando con le Stelle pronti per Pechino Express

Nuovo progetto televisivo per Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella di Ballando con le Stelle. Fidanzati da poche settimane, la ballerina e il surfista sono già nella lista dei probabili candidati della prossima edizione di Pechino Express. A farlo sapere è il settimanale Spy, che rivela che Anastasia è determinata a partecipare a tutti i costi nonostante non si tratti della prima volta. La Kuzmina ha infatti già preso parte all’adventure game di Rai Due nel 2012. Più precisamente in coppia con Andres Gil, attore argentino con il quale ha vinto in precedenza il programma di Milly Carlucci.

Da Ballano con le Stelle a Pechino Express: nuova avventura per Anastasia e Francisco

“Lei aveva partecipato all’edizione del programma condotto dal principe Emanuele Filiberto. Allora era in coppia con il vincitore di Ballando con le Stelle Andres Gil, con il quale aveva attraversato India, Nepal e Cina. Un’esperienza che aveva messo in difficoltà la coppia, che più volte aveva litigato. Voci insistenti dicono che la ballerina sia la più decisa, tra i due, a partecipare perché si sentirebbe al sicuro con un compagno come Francisco, abituato alle avventure e ai viaggi”, si legge sull’ultimo numero della rivista edita da Mondadori.

Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella stanno insieme grazie a Ballando con le Stelle

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella hanno ufficializzato la loro storia d’amore durante una puntata di Ballando con le Stelle. “Ci amiamo, insieme siamo felici, prima era simpatia, mentre adesso è qualcosa di molto di più”, ha confidato lo sportivo a Milly Carlucci.