Pechino Express, Pasticcieri scorretti: web contro, karma punisce

Nella puntata di Pechino Express andata in onda giovedì 25 aprile non sono mancate le polemiche. In particolare a non andare giù al pubblico da casa è stato un comportamento dei Pasticcieri. La coppia composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara avrebbe difatti rubato un passaggio ad altre due squadre, quella delle Amiche e delle Ballerine, lasciandole a piedi e guadagnando posti nella gara. Tuttavia il karma li ha puniti…

La coppia composta da Damiano e Massimiliano Carrara aveva già fatto discutere i social in seguito alla decisione di eliminare i Caressa. Nella puntata di oggi, nuovamente è stata al centro di una bufera per un altro comportamento che ha fatto infuriare i telespettatori (e non solo!). Durante la gara, come sempre le squadre hanno dovuto cercare un passaggio per raggiungere il libro rosso. I Pasticcieri hanno quindi pensato di rubare l’auto che si erano già procurate le Amiche e le Ballerine. Mentre l’autista le aspettava durante l’esecuzione di una prova, gli hanno difatti chiesto di caricarli in macchina al loro posto.

Entrambe le squadre, non trovata più l’auto, hanno commentato negativamente l’atteggiamento dei Pasticcieri. Allo stesso modo il loro gesto non è piaciuto ai telespettatori che si sono scatenati sul web. Numerosi sono stati i commenti negativi al comportamento dei Carrara, soprattutto perché poco prima le Amiche gli avevano permesso di fare una foto alla loro mappa dato che avevano perso la propria.

Qui di seguito alcuni dei commenti comparsi sui social in merito alla questione:

Pasticcieri puniti dal karma

I Pasticcieri, nonostante abbiano raggiunto per primi il libro rosso grazie al passaggio rubato (anche se la macchina li aveva lasciati a piedi dopo poco), sono arrivati comunque ultimi e non hanno avuto la possibilità di partecipare alla prova vantaggio del giorno seguente. Il karma, difatti, li ha puniti o meglio ci ha pensato Costantino Della Gherardesca. Il conduttore ha deciso di penalizzarli in quanto avevano effettuato una violazione del regolamento del reality. A tutte le coppie era stato dato ad inizio prova uno smartphone per permettergli di scattare delle foto che servivano per completare una delle prove. I Carrara, tuttavia, hanno pensato di usarlo anche per scattare la foto alla mappa delle Amiche perché avevano perso la loro, violando così le regole.