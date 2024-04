Pechino Express, Fiordelisi irriconoscibile: cos’ha fatto alle labbra

Nella puntata di Pechino Express andata in onda su Sky Uno giovedì 25 aprile le squadre rimaste hanno attraversato il paese dello Sri Lanka. Prima dell’inizio della gara, Antonella Fiordelisi della squadra Italo-Argentina si è presentata davanti al conduttore Costantino Della Gherardesca con un aspetto davvero irriconoscibile. Le sue labbra, difatti, erano completamente gonfie al pari di due canotti.

La prima cosa che potrebbe saltare alla mente del pubblico alla vista della bocca della Fiordelisi è quella che abbia fatto qualche ritocchino. Tuttavia la chirurgia estetica proprio non c’entra. La concorrente di Pechino Express ha difatti avuto una disavventura durante la sua permanenza nei paesi dell’Asia. Nello specifico ha avuto un incontro ravvicinato con un animale del posto, più precisamente un insetto. Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata e confermato da Costantino, il labbro le si sarebbe gonfiato in seguito ad una puntura da parte dell’animale.

Nonostante il piccolo incidente, Antonella ha comunque deciso di prendere parte alle prove previste per la prossima tappa. A parte il gonfiore, difatti, la puntura non le ha causato eccessivi fastidi permettendole quindi di andare avanti con la gara. Insomma nessun problema particolare se non a livello estetico.

Le labbra gonfie di Antonella sono state chiaramente notate dal pubblico a casa, che non si è risparmiato dal commentare il nuovo look. In molti si sono preoccupati per il suo stato, tuttavia c’è anche chi si è abbandonato a qualche commento ironico e talvolta anche un po’ pungente.

Qui di seguito alcuni dei commenti apparsi sui social:

Le Amiche penalizzano i Fratm

Costantino Della Gherdardesca ha poi dato il via alla gara, chiedendo alla coppia delle Amiche, vincitrice dell’ultima puntata, a quale altra squadra volesse dare il malus. Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno quindi deciso di penalizzare, con grandissima sorpresa di tutti, i Fratm. Proprio nella puntata precedente, infatti, li avevano definiti come i loro “figliocci” e li avevano salvati contro Italia-Argentina. Tra le due squadre c’era difatti una sorta di alleanza che, in seguito all’attribuzione del malus da parte delle Amiche, potrebbe quindi terminare.