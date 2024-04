Pechino Express 18/4: polemiche, incidente ed eliminazione

Nella puntata di Pechino Express andata in onda giovedì 18 aprile le squadre hanno raggiunto lo stato dello Sri Lanka, definito come la lacrima dell’India. Le diverse coppie hanno dovuto affrontare varie prove prima di raggiungere il libro rosso. Come sempre non sono mancate le polemiche, soprattutto in merito ad un incidente che ha coinvolto una delle coppie. A vincere la puntata sono state le Amiche, che potevano scegliere chi eliminare tra i Fratm e Italia-Argentina.

La puntata si è aperta con una polemica da parte di Damiano Carrara dei Pasticcieri, il quale ha commentato la reazione di Fabio Caressa alla sua eliminazione. Il telecronista sportivo ha difatti salutato tutti tranne la coppia dei Pasticcieri che l’aveva nominato. Il gesto ha scatenato l’amarezza di Damiano che non se l’aspettava. Le polemiche, tuttavia, non sono finite qui. Un’altra ha difatti visto coinvolte le squadre delle Ballerine e quella dei Fratm.

Dopo essere arrivate per prime al libro rosso, le Amiche hanno deciso di dare il malus alla coppia delle Ballerine, formata da Maddalena Svevi e Megan Ria. Le due hanno così ricevuto la bandiera nera, che potevano a loro volta consegnare ad un’altra squadra toccando uno dei due componenti. La coppia che sarebbe arrivata al tappeto rosso con la bandiera sarebbe retrocessa di una posizione. Nel tentativo di raggiungere i Fratm in bicicletta per consegnargli il malus, Megan è caduta non riuscendo così a passargli la bandiera nera. Artem ed Antonio non si sono fermati a soccorrerla e questo ha scatenato le polemiche della ballerina.

Il web si è tuttavia schierato dalla parte dei Fratm, commentando:

Al momento dell’eliminazione Artem ed Antonio hanno risposto alle accuse delle Ballerine affermando di non essersi accorti che Megan fosse caduta dalla bici. Proprio i Fratm sono arrivati ultimi al tappeto rosso insieme alla coppia di Italia-Argentina. A scegliere il loro destino sono state le Amiche, arrivate per prime ancora una volta. Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia hanno quindi nominato Italia-Argentina. La tappa, tuttavia, non è risultata eliminatoria e nessuna coppia ha dovuto lasciare il programma.