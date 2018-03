Amici 17 news: al Serale non ci saranno più i Coach

Serale di Amici 17 chi saranno i nuovi Coach? Non ci saranno più i direttori artistici

Grossa novità in arrivo per il Serale di Amici 17. Maria De Filippi ha deciso di abolire la figura dei Coach. Non ci saranno più i direttori artistici della Squadra Blu e della Squadra Bianca. Saranno gli stessi allievi a gestirsi per le varie performance, come del resto già accade durante il pomeridiano del sabato. A rivelare la novità è stato il sito di Davide Maggio. Una news che la padrona di casa aveva già anticipato qualche mese fa, quando aveva rivelato di voler cambiare il ruolo del Coach che, inconsapevolmente, richiamava più attenzioni degli stessi concorrenti. Senza contare quanto accaduto lo scorso anno con Morgan…

Quando inizia il Serale di Amici 17

Il Serale di Amici 17 inizia il prossimo 7 aprile e, a differenza degli altri anni, è in diretta. Una scelta che ha reso felice il pubblico del talent show, che da anni chiedeva di non avere più anticipazioni e indiscrezioni per non rovinare suspance e sorpresa. A differenza dei Coach, dovrebbero restare i Giurati, anche se per il momento non è trapelato nessun nome. Per ora è certo l’addio di Ermal Meta, impegnato con il tour e con la partecipazione all’Eurovision Song Contest dopo la vittoria a Sanremo con Non mi avete fatto niente. Addio pure a Giuliano Peparini in qualità di direttore artistico: al suo posto Luca Tommassini.

I primi concorrenti del Serale di Amici 17

Per il momento solo due concorrenti della Scuola sono passati alla fase del Serale di Amici: si tratta del cantante Einar e della ballerina Lauren.